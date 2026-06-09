Ayuso despide en el aeropuerto al Papa tras cuatro días frenéticos en Madrid: "Hasta siempre. Esta es su casa"

Las claves

Las claves Generado con IA Isabel Díaz Ayuso despidió al Papa León XIV en el aeropuerto de Madrid tras cuatro días de visita en la capital. El Papa León XIV se dirige ahora a Barcelona para continuar con su primer viaje apostólico por España. En el acto de despedida estuvieron presentes autoridades como José Luis Martínez-Almeida, Margarita Robles e Isabel Celaá. Ayuso se despidió del Papa con un "Hasta siempre. Esta es su casa", estrechando su mano antes de su embarque.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha protagonizado uno de los últimos momentos de la visita del Papa a Madrid. Ha sido la encargada de acompañar al pontífice León XIV por la alfombra roja hacia el avión de Iberia en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

Tras cuatro días frenéticos repletos de actos por la capital, en los que el Papa se ha dado un auténtico baño de masas, ahora viaja destino a Barcelona para seguir con su primer Viaje apostólico por España.

En el aeropuerto de Barajas, las autoridades esperaban al Papa. Entre ellas se encontraba el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; la ministra de Defensa, Margarita Robles; el secretario de Estado en Madrid, Francisco Martín; y la embajadora de España ante la Santa Sede, Isabel Celaá, que le ha asegurado a Robert Francis Prevost que lo volverá a ver pronto en la ciudad condal.

Ayuso con el Papa. J. J. Guillén. EFE

Antes de embarcar, el Papa ha podido cruzar unas breves palabras con el alcalde Martínez-Almeida, que le ha agradecido su visita, y la presidenta Ayuso, que se ha despedido mientras le estrechaba la mano con un "Hasta siempre. Esta es su casa".

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