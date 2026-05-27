La red hospitalaria madrileña sostiene la asistencia y rebaja tiempos de espera

Las claves

Las claves Generado con IA La red hospitalaria madrileña ha logrado reducir los tiempos de espera en cirugía, consultas externas y pruebas diagnósticas durante abril, pese a la presión asistencial y el conflicto con el colectivo médico. El tiempo medio de espera para cirugía descendió a 46,65 días, y los pacientes con mayores demoras también vieron reducidos sus tiempos de espera de forma significativa. La Fundación Jiménez Díaz destaca como el hospital más eficiente en tiempos de espera para cirugía y consultas externas entre los grandes hospitales de Madrid. Los hospitales con mejores indicadores en tiempos de espera suelen responder al modelo de colaboración público-privada, según los datos del Servicio Madrileño de Salud.

La red hospitalaria madrileña logró sostener la actividad asistencial y mejorar los principales indicadores de listas de espera durante el mes de abril, pese al impacto operativo derivado del conflicto entre el colectivo médico y el Ministerio de Sanidad a raíz de la reforma del Estatuto Marco impulsado por el Ministerio de Sanidad, según los datos publicados por el Servicio Madrileño de Salud (Sermas) respecto a los hospitales de la Comunidad de Madrid (CAM).

Indica que se contuvieron las demoras en cirugía, consultas externas y pruebas diagnósticas, y se redujeron las esperas más prolongadas en un contexto marcado por la suspensión de actos asistenciales y la necesidad de reorganizar recursos y agendas clínicas.

Desde el inicio del conflicto sanitario en diciembre, los paros médicos han provocado la cancelación de más de 8.900 intervenciones quirúrgicas, cerca de 181.000 consultas externas y más de 18.800 pruebas diagnósticas, obligando a los centros hospitalarios madrileños a reajustar circuitos asistenciales, reprogramar agendas y priorizar los casos de mayor complejidad o demora. Aun así, los indicadores oficiales reflejan que la red hospitalaria ha logrado sostener una elevada actividad asistencial y reducir buena parte de los tiempos de espera.

Uno de los ámbitos donde mejor se refleja esa capacidad de reorganización hospitalaria es la actividad quirúrgica. Los datos de abril muestran una ligera mejora en los tiempos de espera para operarse: la demora media estructural descendió hasta los 46,65 días, frente a los 47,47 registrados en marzo. La reducción fue aún más notable entre los pacientes que salieron de la lista de espera durante ese mes (es decir, aquellos que finalmente fueron intervenidos), ya que su tiempo medio total de espera pasó de 68,85 a 61,05 días. En la práctica, esto supone que los pacientes operados en abril esperaron casi ocho días menos que los intervenidos el mes anterior.

Estos datos reflejan un esfuerzo específico de los hospitales por reducir las esperas más largas. El número de pacientes que aguardaban entre 90 y 180 días para ser intervenidos cayó de 15.765 en marzo a 12.159 en abril, lo que supone más de 3.600 pacientes menos en los tramos de mayor demora. También disminuyeron los pacientes transitoriamente no programables, pasando de 7.687 a 7.281.

El volumen total de pacientes en lista quirúrgica aumentó ligeramente, pasando de 106.511 a 107.208 personas. Es decir, los hospitales madrileños no redujeron las listas disminuyendo actividad o derivando presión asistencial fuera del sistema, sino consiguiendo agilizar especialmente los casos con mayores tiempos acumulados.

CONSULTAS EXTERNAS

El comportamiento de las consultas externas evidencia la capacidad de adaptación de los centros hospitalarios madrileños en un escenario de elevada presión asistencial. El número de pacientes pendientes de una primera consulta con el especialista descendió de 730.322 a 728.917 personas, mientras que la demora media bajó de 62,08 a 61,17 días.

Durante abril se registraron más de 515.000 entradas para primeras consultas y cerca de 460.000 salidas, mientras que el número total de pacientes atendidos superó los 388.000.

Las pruebas diagnósticas y terapéuticas también evolucionaron favorablemente en abril. La demora media descendió de 54,09 a 53,90 días y volvió a producirse una mejora significativa en los pacientes con mayores tiempos de espera. Los pacientes que llevaban más de 90 días pendientes de una prueba pasaron de 87.425 en marzo a 83.991 en abril, más de 3.400 personas menos en los tramos de máxima demora. Asimismo, descendieron los pacientes pendientes entre 31 y 60 días, de 30.576 a 29.534.

GESTIÓN

En la sanidad madrileña se dan importantes diferencias de comportamiento entre hospitales y especialidades, lo que evidencia el peso que tienen la gestión hospitalaria y la organización interna de cada centro en la evolución de las listas de espera. La CAM publica mensualmente indicadores por hospital y especialidad, incluyendo actividad quirúrgica, número de pacientes y demora media de cada centro.

Entre los hospitales madrileños que han destacado especialmente por su capacidad para contener las demoras —pese al conflicto laboral y la elevada presión asistencial—, se encuentra la Fundación Jiménez Díaz (FJD). Los últimos datos publicados por el SERMAS de abril, sitúan a este hospital como el más eficiente entre los grandes hospitales de referencia de la CAM. Es el primero en menores tiempos de espera para intervenciones quirúrgicas, con 18,42 días de demora media, y también lidera las consultas externas, con 26,99 días.

En pruebas diagnósticas ocupa la segunda posición, con 41,23 días, solo por detrás del Hospital Clínico San Carlos, con 20,38. La diferencia resulta especialmente relevante si se compara con el resto de hospitales públicos de alta complejidad, donde las demoras medias en las tres categorías asistenciales ya superan ampliamente el mes de espera y, en algunos casos, rebasan incluso los 50 o 60 días, en centros como La Paz, Ramón y Cajal, La Princesa o 12 de Octubre. Si se analiza el conjunto de hospitales de la red madrileña, varios centros de media complejidad —que atienden un menor volumen de pacientes y casos menos complejos— registran algunos de los menores tiempos de espera.

En cirugía, el Hospital General de Villalba, con 11,13 días de espera media, y el Rey Juan Carlos, con 15,24 días, ocupan las dos primeras posiciones. El Hospital Infanta Elena se sitúa en cuarta posición, con 23,41 días, tras la Fundación Jiménez Díaz, que ocupa el tercer puesto.

En consultas externas, el Hospital de Villalba vuelve a situarse en primer lugar, con 22,05 días de demora media, seguido del Infanta Elena, con 23,12 días. El Rey Juan Carlos ocupa la cuarta posición, con 27,70 días, nuevamente por detrás de la Fundación Jiménez Díaz, tercera en la clasificación. En cuanto a pruebas diagnósticas, los cuatro primeros puestos corresponden al Hospital Universitario de Torrejón, con 12,91 días; el Clínico San Carlos, con 20,38 días; el Infanta Leonor, con 21,43 días; y el Infanta Elena, con 23,07 días.

Todos los hospitales madrileños con mejores indicadores en las tres categorías asistenciales (con la excepción del Hospital Clínico San Carlos en pruebas diagnósticas) responden al modelo de colaboración público-privada. Los datos reflejan que estos centros han conseguido mantener tiempos de espera más reducidos incluso en un contexto de elevada presión asistencial y conflicto laboral.