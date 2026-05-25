Ayuso convertirá Madrid en el 'Disneyland' del Papa: buses y un Metro con su cara, 80 coles para peregrinos y teatros nocturnos

Cartel de la Comunidad de Madrid sobre la visita del Papa. Comunidad de Madrid

Las claves

Las claves Generado con IA Madrid se transformará durante la visita del Papa León XIV, con imágenes del Pontífice en el transporte público y fachadas iluminadas con los colores vaticanos. El gobierno regional reforzará el transporte, habilitará 80 colegios e institutos para alojar peregrinos y abrirá un gran centro de prensa internacional en la Puerta del Sol. Se ofrecerán actividades culturales nocturnas gratuitas para jóvenes en los Teatros del Canal y el WiZink Center será escenario de un encuentro con la sociedad civil. La presidenta Isabel Díaz Ayuso viajará al Vaticano antes de la visita y se repartirán miles de sombreros conmemorativos y tarjetas de transporte especiales a los peregrinos.

Isabel Díaz Ayuso no está dispuesta a que la visita pastoral de Su Santidad el Papa León XIV pase por la capital como un evento diocesano más. De hecho, va a transformar Madrid en una auténtico 'Disneyland papal' con imágenes de León XIV en el transporte público, por las calles e, incluso, hasta un pastel en su honor.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha activado un despliegue mastodóntico, dentro de una organización exprés para demostrar al mundo la capacidad de la región de armar un gran acontecimiento en tiempo récord.

El lema papal es 'Alzad la mirada', pero en Sol le han metido el sello de la casa: 'Madrid con vida'. Una campaña de imagen que inundará desde los autobuses interurbanos hasta las fachadas institucionales, que durante la estancia del Santo Padre se iluminarán con el blanco y el amarillo vaticanos.

Render de cómo quedará la fachada de la Puerta del Sol. Comunidad de Madrid

En los despachos del Ejecutivo regional ya se han hecho las primeras estimaciones: el coste es "intangible", pero el retorno económico para la Comunidad de Madrid no bajará de los 100 millones de euros.

El epicentro logístico de esta gigantesca operación estará en el propio kilómetro cero. La Real Casa de Correos y la de Postas se transformarán en un Centro Internacional de Prensa de más de 3.600 metros cuadrados que permanecerá operativo las 24 horas del día.

El blindaje del transporte consiste en principalmen te en que el Metro de Madrid elevará sus frecuencias hasta un 125% en líneas clave, sumando un dispositivo especial con hasta 55 convoyes en circulación para la misa del domingo 7 de junio y un tren completamente vinilado con la imagen del Papa en la Línea 4.

El operativo humano sumará 120 efectivos más en estaciones y 100 vigilantes de seguridad adicionales. Por su parte, los autobuses interurbanos reforzarán su flota con 100 vehículos extra operando a niveles de día laborable en las franjas de mayor demanda, mientras que la EMT añadirá 25 autobuses a su red nocturna.

La generosidad de la administración autonómica ha ido más allá de las sedes oficiales. Para alojar a la riada de peregrinos que se espera, el Ejecutivo regional ha ofrecido a la organización cerca de 80 colegios e institutos públicos —aclarando que el uso se limitará al fin de semana y a zonas como patios y gimnasios para no alterar la actividad lectiva ni las extraescolares—, además de complejos deportivos como el Antonio Magariños (en el Ramiro de Maeztu) o las instalaciones de Canal de Isabel II en la avenida de Filipinas.

A su vez, la Comunidad cederá el WiZink Center (bajo el nombre de Movistar Arena) para que se convierta el domingo en el escenario del encuentro del Pontífice con la sociedad civil titulado 'Tejer redes', mientras que el pabellón 3 de IFEMA despedirá a los voluntarios el martes 9 de junio.

No todo será liturgia tradicional: la Comunidad ha programado en los Teatros del Canal una inédita oferta cultural gratuita para jóvenes de madrugada (entre la medianoche y las 5:00 horas del domingo), combinando música de autor como Clara Montes, Alfonso Acosta Pantera, con sesiones de ballet o DJ.

Incluso el Canal de Isabel II se volcará en la intendencia con 18 estructuras de abastecimiento que sumarán 162 puntos de agua entre la Plaza de Lima y Cibeles, sumando vehículos Water Truck adaptados para personas con movilidad reducida.

Todo ello supervisado por un refuerzo sanitario del Summa 112 que pondrá en la calle a más de 40 mandos especializados en coordinación de emergencias y puestos sanitarios avanzados.

En materia de seguridad, aunque el orden público está garantizado gracias al despliegue conjunto, desde la Comunidad de Madrid lanzan el dardo al Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno tras las quejas de los sindicatos policiales por la falta de efectivos en los últimos tiempos.

La guinda de este pastel la pondrá la propia Isabel Díaz Ayuso. La presidenta autonómica viajará al Vaticano el próximo lunes 1 de junio para entrevistarse con el Papa en una audiencia privada solicitada con anterioridad.

Será el prólogo perfecto antes de que Sol reparta a los peregrinos más de 11.000 sombreros conmemorativos, 500.000 tarjetas de transporte Multi de diseño exclusivo con la imagen del Papa y otras muchas sorpresas que se irán conociendo en los próximos días.