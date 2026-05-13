Ayuso declara BIC Inmaterial Velintonia, casa del poeta Vicente Aleixandre y ágora de la Generación del 27
La Comunidad de Madrid adquirió la vivienda el pasado año en subasta pública por 3,1 millones de euros para convertirla en la futura casa de la Poesía.
Más información: Ayuso denuncia el "intolerable abandono" sufrido en México por el Gobierno de Sánchez: "Nos pudo pasar cualquier cosa"
Las claves
Generado con IA
El Gobierno de Madrid declara BIC Inmaterial la casa Velintonia, hogar del poeta Vicente Aleixandre y punto de encuentro de la Generación del 27.
La protección reconoce el valor cultural y simbólico de Velintonia como espacio clave para la poesía contemporánea española y europea.
El inmueble, adquirido por la Comunidad de Madrid por 3,1 millones de euros, será la futura Casa de la Poesía para fomentar la creación literaria.
Se desarrollarán actividades como charlas, congresos y exposiciones para difundir la obra de la Generación del 27 y apoyar a jóvenes poetas.
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado declarar Bien de Interés Cultural (BIC), en la categoría de Patrimonio Inmaterial, Velintonia, la vivienda del poeta Vicente Aleixandre situada en el número 3 de la antigua calle Wellingtonia de Madrid. Esta figura de protección reconoce el valor cultural y simbólico de este espacio, considerado fundamental para el desarrollo y la difusión de la cultura contemporánea española.
El objetivo es reconocer la importancia histórica de Madrid en la consolidación de la tradición poética española y europea. Velintonia y su memoria han sido fundamentales para el desarrollo de la poesía contemporánea, más allá de los límites físicos del inmueble, por su espíritu de creación y bienvenida a las nuevas generaciones de escritores trasmitiendo el legado y simbolismo de la lírica española.
Así, este centro de reunión de la Generación del 27 no solo fue el hogar del Premio Nobel, sino principalmente un espacio de acogida donde se fomentaba la amistad y la intuición creadora, permitiendo la difusión de nuevas corrientes expresivas.
Para garantizar su conservación, el Gobierno regional protegió este inmueble en 2022 mediante su declaración como Bien de Interés Patrimonial (BIP). Además, el Ejecutivo autonómico adquirió la vivienda el pasado año en subasta pública por 3,1 millones de euros con el objetivo de transformarla en la futura Casa de la Poesía.
El objetivo principal de esta iniciativa es recuperar el espíritu literario y de encuentro que caracterizó el hogar de Vicente Aleixandre mediante actuaciones dirigidas a apoyar e impulsar a los jóvenes poetas. Para ello, se prevé desarrollar una programación de charlas, congresos y exposiciones orientada tanto a difundir la obra de la Generación del 27 como a fomentar la nueva creación literaria en el Madrid del siglo XXI.