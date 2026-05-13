Ayuso declara BIC Inmaterial Velintonia, casa del poeta Vicente Aleixandre y ágora de la Generación del 27

Se desarrollarán actividades como charlas, congresos y exposiciones para difundir la obra de la Generación del 27 y apoyar a jóvenes poetas.

El inmueble, adquirido por la Comunidad de Madrid por 3,1 millones de euros, será la futura Casa de la Poesía para fomentar la creación literaria.

La protección reconoce el valor cultural y simbólico de Velintonia como espacio clave para la poesía contemporánea española y europea.

El Gobierno de Madrid declara BIC Inmaterial la casa Velintonia, hogar del poeta Vicente Aleixandre y punto de encuentro de la Generación del 27.

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado declarar Bien de Interés Cultural (BIC), en la categoría de Patrimonio Inmaterial, Velintonia, la vivienda del poeta Vicente Aleixandre situada en el número 3 de la antigua calle Wellingtonia de Madrid. Esta figura de protección reconoce el valor cultural y simbólico de este espacio, considerado fundamental para el desarrollo y la difusión de la cultura contemporánea española.

El objetivo es reconocer la importancia histórica de Madrid en la consolidación de la tradición poética española y europea. Velintonia y su memoria han sido fundamentales para el desarrollo de la poesía contemporánea, más allá de los límites físicos del inmueble, por su espíritu de creación y bienvenida a las nuevas generaciones de escritores trasmitiendo el legado y simbolismo de la lírica española.

Casa de Vicente Aleixandre.

Así, este centro de reunión de la Generación del 27 no solo fue el hogar del Premio Nobel, sino principalmente un espacio de acogida donde se fomentaba la amistad y la intuición creadora, permitiendo la difusión de nuevas corrientes expresivas.

Para garantizar su conservación, el Gobierno regional protegió este inmueble en 2022 mediante su declaración como Bien de Interés Patrimonial (BIP). Además, el Ejecutivo autonómico adquirió la vivienda el pasado año en subasta pública por 3,1 millones de euros con el objetivo de transformarla en la futura Casa de la Poesía.

El objetivo principal de esta iniciativa es recuperar el espíritu literario y de encuentro que caracterizó el hogar de Vicente Aleixandre mediante actuaciones dirigidas a apoyar e impulsar a los jóvenes poetas. Para ello, se prevé desarrollar una programación de charlas, congresos y exposiciones orientada tanto a difundir la obra de la Generación del 27 como a fomentar la nueva creación literaria en el Madrid del siglo XXI.