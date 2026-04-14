El japonés con un imperio de 'tecnología invisible' que llega a Madrid: creará 100 empleos en una planta de 15.000 m2

Las claves nuevo Generado con IA La empresa japonesa EBARA inaugura una planta de 15.000 m2 en Pinto (Madrid), creando 100 nuevos empleos. EBARA, fundada en 1912, es líder mundial en soluciones de bombeo y sistemas contra incendios, presentes en más de 60 países. La nueva planta será el centro neurálgico de la compañía en la península e incorpora criterios de sostenibilidad y digitalización. La compañía apuesta por integrar producción, soporte técnico y formación, reforzando su estrategia en el sur de Europa.

¿Qué ocurriría si abriéramos el grifo y el agua no saliera con presión? ¿O si, en plena tormenta, un edificio no pudiera evacuar el agua acumulada? ¿Y si el sistema contra incendios no respondiera cuando más hace falta?

Casi nadie piensa en estas situaciones en el día a día, pero en gran medida son parte de las soluciones de las que depende la vida en viviendas, hospitales, hoteles y centros de trabajo.

En este contexto, la japonesa EBARA, especializada en soluciones de bombeo y sistemas de protección contra incendios, llamada 'tecnología invisible', inaugura el próximo 16 de abril una planta industrial en Pinto con el objetivo de reforzar la ingeniería del agua. En este proceso de expansión, la empresa creará 100 puestos de trabajo.

Historia centenaria

La compañía EBARA nació en Japón en 1912. Su fundador, el ingeniero y empresario Issey Hatakeyama (Kanazawa, 1881), puso en marcha en Tokio un pequeño taller de fabricación de bombas inspirado en las teorías sobre bombas centrífugas de su maestro, el profesor Ariya Inokuchi, de la Universidad Imperial de Tokio.

Imagen de los primeros talleres de EBARA EBARA

Issey Hatakeyama, además de ingeniero y empresario, fue un gran aficionado al teatro Noh, una de las tradiciones escénicas más antiguas de Japón y a la ceremonia del té.

Tras retirarse de la actividad empresarial, dedicó parte de su vida y de su patrimonio a su colección de arte japonés clásico, especialmente piezas vinculadas al ritual del té.

En 1964 fundó en Tokio el Hatakeyama Memorial Museum of Fine Art, creado para preservar y difundir esa colección. Para Hatakeyama, la precisión técnica y la sensibilidad cultural formaban parte de una misma manera de entender el mundo.

La empresa se construyó sobre un principio que marcó su carácter desde el origen, Netsu to Makoto - pasión y dedicación- como forma de entender la ingeniería y la fabricación industrial.

Con el tiempo, ese pequeño taller se convirtió en un grupo global que hoy trabaja en soluciones de bombeo, maquinaria de precisión e infraestructuras industriales, con presencia en más de 60 países.

Escenario de Teatro Noh National Noh Theatre

Lejos de la fábrica, Hatakeyama adoptó el nombre Sokuō en los círculos de chanoyu (ceremonia del té) y se formó tanto como practicante de esta ceremonia como del teatro Noh, llegando a actuar en escena.

En 1937 compró una finca en Shirokane, al sur de Tokio, donde reconstruyó un pabellón procedente de Nara, primera capital del país, y un escenario de Noh histórico.

En 1964 nació el actual Museo de Arte Ebara Hatakeyama, que hoy conserva unas 1.300 obras, entre ellas seis Tesoros Nacionales y decenas de Bienes Culturales Importantes.

En paralelo, la Ebara Hatakeyama Memorial Foundation, creada en 1960, asegura la continuidad del legado del fundador en tres frentes: industria, cultura y conocimiento, que su creador entendió como inseparables.

Ceremonia del té Japón secreto

Nueva apuesta

Más de cien años después de aquellos inicios, EBARA ha reforzado su apuesta por España con la apertura de una nueva planta en el sur de Madrid. El complejo ocupa 15.000m2, unos 9.000 de nave industrial y 1.200 de oficinas, y se convertirá en el centro neurálgico de la compañía en la península.

Al frente de esta nueva etapa está Shugo Hosoda (1966), presidente y máximo ejecutivo de Ebara Corporation desde marzo de 2025, tras más de tres décadas de carrera interna ligada a las áreas de finanzas y planificación estratégica.

Shugo Hosoda, actual CEO de la compañía EBARA

Bajo su dirección, el grupo japonés ha reforzado su presencia en Europa y ha impulsado proyectos industriales con mayor peso local, como la ampliación de operaciones en España y la concentración de actividad en la nueva planta de Pinto.

Además, el proyecto incorpora criterios de sostenibilidad: instalación fotovoltaica de 100 kW, puntos de recarga para vehículos eléctricos, sistemas de reciclaje y la plantación de 130 árboles en el entorno y el edificio cuenta con la certificación de calidad BREEAM de construcción sostenible.

Nueva planta de EBARA en Pinto EBARA

Según Fernando Borraz, Sales General Manager de EBARA Pumps Iberia, "cuando un sistema de bombeo está bien dimensionado y es eficiente, se nota: mejora el rendimiento de la instalación, reduce consumos, aporta fiabilidad y facilita el mantenimiento. Es una tecnología silenciosa, pero esencial", señala.

Agua y digitalización

Los edificios actuales exigen sistemas más eficientes y un control cada vez más preciso. En esa línea, la compañía está impulsando herramientas digitales para facilitar el trabajo de prescriptores, instaladores y profesionales del sector, desde software de selección hasta plataformas de apoyo al diseño y al servicio técnico.

La idea, según explican desde EBARA, es facilitar decisiones, reducir incidencias y mejorar el rendimiento de instalaciones que son críticas para el funcionamiento de hospitales, hoteles, viviendas o infraestructuras industriales.

La apertura de la planta de Pinto forma parte de la estrategia del grupo para reforzar su presencia en el sur de Europa. La compañía, que mantiene su centro tecnológico y productivo en Japón, combina su experiencia global con una red de servicio y atención local en cada mercado.

En España, esa estrategia se traduce, según EBARA, en un centro industrial capaz de unir producción, soporte técnico y formación en un mismo espacio, con la visión de que la tecnología invisible que sostiene el día a día funcione de manera fiable, eficiente y sostenible, bajo el lema 'Generating a new wave, Designing a new world'.