Guía de supervivencia para padres perdidos: cómo solicitar plaza escolar en Madrid en 2026 sin morir en el intento

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en un colegio de Madrid. CAM

Las claves nuevo Generado con IA El plazo para solicitar plaza escolar en centros públicos de Madrid para el curso 2026-2027 está abierto del 11 al 25 de marzo. Los criterios principales del baremo son hermanos en el centro, cercanía, situación económica y casos específicos como discapacidad o acogimiento. La solicitud debe realizarse online o presencialmente, sólo una por alumno, eligiendo varios centros por orden de preferencia. En caso de empate tras aplicar el baremo, se resuelve mediante sorteo público y posteriormente se publican listas provisionales y definitivas.

Atención, padres de alumnos. La Comunidad de Madrid abrió este 11 de marzo el plazo para solicitar plaza en escuelas infantiles, colegios e institutos sostenidos con fondos públicos para el curso 2026‑2027.

Hasta el 25 de marzo, las familias pueden presentar su solicitud para el Primer ciclo de Infantil (0‑3 años), el Segundo ciclo de Infantil (3‑6 años), Primaria, ESO, Bachillerato y Educación Especial.

Y, como sucede con los trámites administrativos, hay una serie de detalles a tener en cuenta para que la solicitud no sea rechazada.

Los trámites por internet se deben hacer a través de la Secretaría Virtual de la Comunidad de Madrid o de forma presencial en el centro que se pida en primer lugar.

En primer lugar, solo debe haber una sola solicitud por alumno, en la que se eligen varios centros por orden de preferencia.

Todas las solicitudes entran en un mismo proceso: se puntúan según un baremo y se adjudican las plazas disponibles. Sobre este punto, los padres deben conocer su puntuación ya que es la que decide si su hijo entra o no en cada centro que han pedido.

Alumnos de Educación Primaria en la entrada de un centro escolar de Madrid. EP

En caso de que haya más demanda que plazas en un centro, se aplica el baremo y, si sigue habiendo empate, un sorteo público.

A continuación se publicarán las listas provisionales, se podrán presentar reclamaciones y, más tarde, se publicarán los listados definitivos de admitidos y se hará la matrícula final.

Criterios de baremación En Infantil, Primaria y Secundaria se usa el mismo esquema de puntos, con ligeras variaciones en Bachillerato. Estos son los criterios comunes más importantes: - Hermanos en el centro: tener ya un hermano matriculado suma muchos puntos, y tener dos o más, todavía más; es el factor que más abre la puerta al colegio o instituto. - Cercanía al centro: se mira si la familia vive o trabaja en el mismo municipio que el centro, y en Madrid capital se añade un punto extra si además está en el mismo distrito; vivir o trabajar en otro municipio de la Comunidad da algo menos de puntuación. - Situación económica: si la familia es beneficiaria de ayudas como la Renta Mínima de Inserción o el Ingreso Mínimo Vital, obtiene una puntuación alta. - Situaciones específicas como discapacidad de algún miembro de la familia o acogimiento.

Primer ciclo de Educación Infantil (0‑3 años)

Esta fase incluye escuelas infantiles públicas, casas de niños y centros privados que tienen plazas financiadas por la Comunidad de Madrid para bebés y niños de 0 a 3 años.

En este proceso deben participar quienes quieran escolarizar por primera vez a su hijo en una escuela infantil o casa de niños sostenida con fondos públicos. También quienes deseen cambiar de centro, por ejemplo, por mudanza o por preferir otro proyecto educativo.

Si el niño ya está en una escuela infantil sostenida con fondos públicos y continúa en el mismo centro y etapa, normalmente no hace falta volver a solicitar plaza.

La plaza se debe solicitar rellenando la solicitud (online o en papel) con los datos del niño y de la familia, eligiendo varios centros de 0‑3 años por orden de preferencia.

Fichas en un aula del Colegio Madrid. David Morales

Firmando la solicitud por los dos progenitores o tutores, salvo que se presente una declaración responsable que justifique que solo firma uno.

Además, conviene revisar el baremo que publica cada escuela infantil y tener preparados los documentos que acrediten estas circunstancias (libro de familia, título de familia numerosa, certificado de empadronamiento, etc.).

Segundo ciclo de Infantil (3‑6 años) y Primaria

En estos niveles se entra normalmente a los 3 años (Infantil de 3) o a 1.º de Primaria, y también se puede pedir cambio de centro en cualquier curso.

Deben pedir plaza los padres de aquellos niños que se escolarizan por primera vez a los 3 años en un centro sostenido con fondos públicos y los alumnos que cambian de etapa en otro centro (por ejemplo, de Infantil en una escuela infantil a 3 años en un colegio) o que se trasladan de municipio o barrio.

Si el centro actual tiene Infantil y Primaria y el alumno sigue en el mismo colegio, no suele ser necesario participar en el proceso.

Además del citado baremo, también se tiene en cuenta si los padres trabajan en el centro o si alguno de ellos es personal del colegio.

Una enfermera escolar dando una clase de prevención a alumnos. J.A

También si se es familia numerosa, familia monoparental, parto múltiple, acogimiento o discapacidad del hijo o de los progenitores.

En algunos centros, un pequeño número de puntos que decide el propio centro con criterios complementarios, siempre publicados.

ESO y Bachillerato

En Secundaria (ESO) y Bachillerato el proceso es similar, pero hay algunas particularidades ya que deben pedir la plaza los alumnos que pasan del colegio al instituto y los estudiantes que cambian de instituto, ya sea en ESO o en Bachillerato.

También quienes quieren entrar en un instituto que no es el que les corresponde por adscripción (el “instituto de referencia” que tiene su colegio).

Un profesor de secundaria. iStock

Si el alumno continúa en el mismo centro y el instituto está dentro del mismo recinto escolar o hay adscripción única, normalmente no tiene que participar.

El baremo incluye los mismos criterios generales: hermanos en el centro, domicilio o trabajo en la zona, situación económica, familia numerosa, etc.

Pero para Bachillerato se tiene en cuenta también la nota media del curso anterior, de forma que a mayor nota, más puntos.

Hay institutos con programas específicos (bilingües, secciones lingüísticas, itinerarios concretos) que pueden requerir marcar esa opción en la solicitud. Si se quiere también plaza “ordinaria” en el mismo centro, hay que indicarlo de forma diferenciada.