Dimite un edil de Móstoles, próximo a la concejal que denunció al alcalde por acoso, tras la crisis interna del PP

El concejal de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Móstoles, Raúl Gallego, ha presentado este lunes su dimisión en plena tormenta política por la denuncia de acoso sexual y laboral formulada por una exedil contra el alcalde, Manuel Bautista.

La salida se produce tras semanas de tensión interna en el PP local y después de que la oposición forzara un Pleno extraordinario para abordar el caso.

Gallego, a quien la izquierda sitúa en el círculo cercano de la exconcejal denunciante, ha comunicado su decisión en una carta en la que asegura que cada paso que ha dado ha estado "guiado por la conciencia y el compromiso con lo que consideraba justo".

En la misiva, a la que ha tenido acceso Europa Press, sostiene que cierra "una etapa intensa, exigente y profundamente enriquecedora" y que inicia ahora otra en la que priorizará a su familia y sus proyectos personales y profesionales.

"He tenido el honor de servir a esta ciudad desde la responsabilidad institucional, intentando siempre actuar con honestidad, cercanía y coherencia. No siempre ha sido fácil, pero puedo decir con tranquilidad que cada decisión que he tomado ha sido guiada por la conciencia", afirma.

Se va, añade, con "gratitud" y con la convicción de que "el servicio público es una de las tareas más nobles cuando se ejerce con responsabilidad".

Desde el Ayuntamiento se limitan a señalar que se trata de "una renuncia fruto de una decisión personal".

La dimisión llega 26 días después de que trascendiera la denuncia contra el regidor. La semana pasada, el Consistorio acogió un Pleno extraordinario solicitado por PSOE, Más Madrid, Vox y Podemos para abordar las acusaciones.

La oposición regional ha elevado el tono tras la marcha del edil.

El secretario general del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital, Óscar López, criticó en redes sociales que quienes "han tenido que apartarse" son "la propia víctima, el concejal que la apoyó y su mujer", mientras que "el presunto acosador sigue en su puesto, con el amparo de Ayuso y Feijóo".

En la misma línea, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, sostuvo que el PP "castiga a quien se pone del lado de las víctimas" y calificó la dimisión como "otro purgado".

Posteriormente, la portavoz adjunta de la formación, María Pastor, negó que se trate de "un hecho aislado ni una decisión personal", sino de una dinámica interna en la que, a su juicio, se aparta a quienes respaldan a la denunciante.