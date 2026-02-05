La rotura de una tubería corta la M-14 y la Línea 8 de Metro que conecta las terminales del aeropuerto de Madrid-Barajas

Imagen de archivo de un andén del Metro de Madrid. Europa Press

La circulación de la Línea 8 de Metro de Madrid ha quedado interrumpida este jueves entre las estaciones de Aeropuerto T1-T2-T3 y Aeropuerto T4, en ambos sentidos, por una rotura de una tubería en el exterior.

También están cortados algunos de los accesos por carretera al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. De hecho, está cortada por inundación la M-14 y el túnel de acceso a la T4, provocando retenciones en la zona, ya muy complicadas por la intensa lluvia que cae en Madrid.

La fuerza del agua ha inundado también el túnel de la M-13 en las proximidades del aeropuerto. Algunos coches y trabajadores se han quedado atrapados, lo que ha obligado a los bomberos a rescatarlos. La avería ha tenido lugar en la Avenida de Logroño, en el distrito de Barajas.

La rotura de una tubería ha obligado a interrumpir la Línea 8 del Metro que conecta las terminales del aeropuerto de Barajas

Desde Metro Madrid han señalado que la incidencia se debe a causas ajenas al servicio ferroviario. El tiempo estimado de solución ya supera las dos horas.

Por el momento, no ha concretado una hora exacta para el restablecimiento del servicio que afecta al tramo que conecta las terminales del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

Como alternativa para llegar al aeropuerto, Metro recomienda coger el autobús 200 de la EMT desde Avenida de América.

Los andenes de varias estaciones de la Línea 8 ya están colapsados, con decenas de personas esperando información y ante la dificultad de coger taxis o autobuses dirección al aeropuerto en plena hora punta, a lo que se suma la intensa lluvia que cae en la capital y que complica aún más el tráfico.

En estos momentos, varias dotaciones de bomberos del Ayuntamiento están trabajando en el punto de la rotura de la tubería realizando tareas de desagüe.

La rotura de esa tubería ha afectado a varias casas de la avenida de Logroño, según ha informado Emergencias Madrid.