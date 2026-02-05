Esto es real: el problema que registran los madrileños tras llevar el Abono Transporte en el móvil y no en la tarjeta física

Las claves nuevo Generado con IA Cerca de 15.000 madrileños ya utilizan el Abono Transporte en formato digital en sus móviles, dejando atrás la tarjeta física. El sistema digital solo está disponible para móviles Android 9.0 o superior con NFC y la app Google Wallet, lo que limita su acceso. Uno de los principales problemas es que, al cambiar al abono digital, la tarjeta física queda inhabilitada, lo que genera inconvenientes si el móvil se queda sin batería. El Consorcio Regional de Transportes de Madrid no permite usar ambos formatos a la vez para evitar posibles fraudes, lo que ha generado dudas y reticencias entre los usuarios.

Madrid es una ciudad que se ha convertido en un gran modelo y referencia para otras grandes ciudades del mundo. La capital de España es ejemplo de modernidad y vanguardia, especialmente en aquello que intenta hacer funcionar la localidad en su conjunto. Y uno de los mayores ejemplos son sus transportes, cuyas infraestructuras se encuentran en constante avance.

Renovaciones de edificios, creación de intercambiadores, remodelación de estaciones y nuevas líneas y paradas que están haciendo de los transportes públicos de Madrid un sistema admirado y ejemplo en muchos rincones del planeta. Aunque Madrid también está creando una nueva imagen a través de los trabajos de transformación que está llevando a cabo en muchas de sus carreteras.

Algunos ejemplos ilustrativos son las obras de soterramiento de la A-5 o los cambios que se están llevando a cabo en la zona de Ventas. Sin embargo, Madrid no solo crece y se transforma mediante obras. También lo hace mejorando sus sistemas de funcionamiento. Y uno de los que afecta directamente a los madrileños, y a todos los usuarios, es la llegada del nuevo formato digital del Abono Transporte.

Muchos de los usuarios habituales del transporte público en Madrid ya han dejado atrás la tarjeta física y se han pasado a esta nueva interacción que ha supuesto un antes y un después. Y es que ya son cerca de 15.000 los madrileños que llevan el Abono Transporte en el móvil para pagar todos sus viajes.

Sin embargo, sigue habiendo personas que se muestran reticentes ante esta innovación y que ven algunos inconvenientes a llevarlo en el teléfono. Y es que, si decidimos hacer el cambio del título físico al digital, ya nunca más podremos usar, por ejemplo, la famosa tarjeta roja con la que todos identificamos el Metro o el autobús. Por ello, la guerra está servida.

Problemas del Abono Transporte en el móvil

La modernidad ha llegado a Madrid. También a sus transportes. Y más concretamente, a servicios como autobuses, Cercanías y Metro. Y es que el nuevo Abono Transporte digital ya es una realidad, aunque todavía no está disponible para todo el mundo.

No obstante, ya son miles las personas que están probando este sistema, con resultados satisfactorios en la mayoría de los casos. Sin embargo, no todos celebran este salto, ya que hay personas que no lo ven como una modernidad ni como un sistema más útil, sino que lo ven contraproducente e innecesario.

El Consorcio Regional de Transportes de Madrid anunció que a partir del pasado 15 de enero los usuarios podrían utilizarlo a través de su teléfono móvil, aunque esta opción solo está disponible por ahora para aquellos que tengan dispositivos Android. Y más concretamente, los que tengan un sistema operativo Android 9.0 o superior, contando con sistemas NFC y con la aplicación Google Wallet.

En total, las cuentas de la Comunidad de Madrid son que este sistema podrá beneficiar a unos 3 millones de personas. De momento, solo en la primera semana, la aplicación ha registrado más de 50.000 descargas. Sin embargo, los usuarios son cuatro veces menos. El hecho de saber que si utilizan la tarjeta a través de este sistema, inhabilitando la física, tira a muchos para atrás.

Para la mayoría de estos usuarios, lo ideal sería utilizar los dos sistemas, a su conveniencia. Así, cuando no lleven la cartera encima pueden usar el móvil y cuando este se quede sin batería, la tarjeta física. Es precisamente este motivo, que el teléfono se quede sin utilidad, impidiéndonos viajar, lo que muchos ven como el principal problema.

Sin embargo, la Comunidad de Madrid recuerda que no se pueden utilizar los dos sistemas de manera simultánea porque así un usuario dispondría de dos títulos al precio de uno, pudiendo compartir este con otra persona, incurriendo así en un fraude. Ante esta situación muchos madrileños han decidido continuar con su sistema tradicional e incluso hay personas que, habiendo hecho el cambio, han solicitado al CRTM cómo podrían revertir su decisión.