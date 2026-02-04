Ya es una realidad: Ayuso avisa de que estos serán los madrileños que perderán su trabajo tras la subida del SMI

Las claves nuevo Generado con IA Isabel Díaz Ayuso advierte que la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) provocará el despido de trabajadores y el cierre de empresas en Madrid. La Comunidad de Madrid critica que el pacto sobre el SMI se haya realizado de forma unilateral, sin consenso con los empresarios y solo escuchando a los sindicatos. Según el Gobierno madrileño, las pymes y micropymes serán las más afectadas por la subida del SMI, poniendo en riesgo el empleo de casi 400.000 personas en la región. La consejera Rocío Albert señala que autónomos y pymes ya han trasladado al Ejecutivo madrileño los efectos negativos que esta medida tendrá sobre el crecimiento y la contratación.

España vive momentos muy convulsos en el ámbito político. Con el Gobierno de Pedro Sánchez muy debilitado tras los continuos escándalos que lo acechan, las próximas elecciones autonómicas que se van a celebrar en regiones como Aragón y Castilla y León se presentan como un gran campo de batalla. Un tablero en el que aparecen también figuras invitadas muy relevantes como Isabel Díaz Ayuso.

Y es que en los últimos meses, la presidenta de la Comunidad de Madrid se ha convertido en el mayor azote del líder del Ejecutivo nacional, al menos desde la bancada de la oposición popular. En las últimas horas, Ayuso ha vuelto a lanzar un duro ataque hacia el Gobierno, esta vez centrado en uno de los mayores Caballos de Troya que tenía Sánchez para el inicio del ejercicio político de 2026.

Se trata de la subida del salario mínimo interprofesional, una de las grandes proclamas que tenía el presidente del Gobierno para ganar votos junto a la regularización masiva de inmigrantes recientemente aprobada. Ahora, Sánchez se ha encontrado con la oposición del Ejecutivo regional madrileño, el cual ha advertido a sus ciudadanos de lo que sucederá en la capital y en la mayoría de la región.

Para el equipo de Ayuso, la falta de acuerdo con los interlocutores sociales, es decir, empresarios y sindicatos, provocará el despido de trabajadores y cierre de empresas. Una sentencia que podría suponer una catástrofe para la economía nacional y, especialmente, de la región. Por ello, la presidenta de la Comunidad y todo su ejecutivo temen la confirmación de esta medida.

"No se nos debe olvidar que en España, y Madrid también, la mayor parte de las empresas son pymes y micropymes. Con lo cual muchas empresas, como siga subiendo de forma desaforada, van a cerrar". Así lo aseguró Rocío Albert, consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, en los 'Desayunos Madrid', organizados por Europa Press.

¿Qué pasará con la subida del SMI?

Desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid se critica, sobre todo, que el pacto se haya alcanzado de manera "unilateral", es decir, sin haber tenido en cuenta a ciertos agentes sociales. Y es que este pacto ha respetado en cierto modo la voluntad de los sindicatos, pero no de los actores que realmente generan empleo.

"Lo que acaba ocurriendo es que muchas empresas cierran, sobre todo las más pequeñas", proseguía Rocío Albert. Por ello, la consejera madrileña, como portavoz en este asunto del Gobierno que lidera Ayuso, afirma que "aquellos a los que se quería ayudar son a los que más van a sufrir, porque los trabajadores se van a encontrar no solo con que no tienen un salario más alto, sino con que no tienen un salario".

Para el actual equipo al mando de la comunidad, una subida del suelo retributivo supone un tiro al corazón de la economía madrileña. Y es que la región es la segunda zona de España con más perceptores del SMI con casi 400.000 personas, solo superada por Andalucía.

Esta postura no es gratuita ni aislada, ya que Rocío Albert asegura que los autónomos y las pymes ya les han trasladado los "efectos negativos" de la subida del SMI sobre la posibilidad de "crecer, de expandirse, de poder contratar a más personas".