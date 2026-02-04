Madrid ya tiene el 30% de los centros destinados a tratar enfermedades poco frecuentes tras acreditar otros 10 nuevos

Madrid concentra el 30,3% de los CSUR acreditados en España, que suman un total de 386 distribuidos en 51 centros sanitarios del país.

Entre los nuevos CSUR destacan los incorporados en los hospitales Gregorio Marañón, La Paz, 12 de Octubre, Clínico San Carlos, Getafe, Puerta de Hierro y Ramón y Cajal.

Estos centros atienden a pacientes de toda España con enfermedades complejas o poco frecuentes que requieren alta especialización.

La Comunidad de Madrid cuenta ya con 117 Centros, Servicios y Unidades de Referencia (CSUR) en hospitales públicos, tras acreditar 10 nuevos.

La Comunidad de Madrid ha incrementado hasta 117 los Centros, Servicios y Unidades de Referencia (CSUR) en sus hospitales públicos, tras lograr acreditar 10 nuevos en la última convocatoria, el pasado mes de diciembre. En ellos se trata a pacientes de toda España diagnosticados de enfermedades complejas que necesitan cuidados o procedimientos de un alto nivel de especialización o poco frecuentes.

Concretamente, el complejo Gregorio Marañón ha incorporado tres nuevos (Esclerosis múltiple, Cáncer adrenocortical y Tratamiento endoscópico de neoplasias gastrointestinales precoces complejas) y La Paz, dos (Tratamiento endoscópico de neoplasias gastrointestinales precoces complejas y Neuromodulación cerebral y medular del dolor neuropático refractario).

Los cinco nuevos restantes han sido: 12 de Octubre (Atención a las malformaciones arteriovenosas cerebrales y a la patología vascular raquimedular en adultos); Clínico San Carlos (Trastornos cognitivos minoritarios); Getafe (Cirugía del plexo braquial); Puerta de Hierro Majadahonda (Tratamiento endoscópico de neoplasias gastrointestinales precoces complejas), y Ramón y Cajal (Cirugía de resección o reconstrucción esofágica compleja en adultos).

De esta manera, el mapa de los Centros, Servicios y Unidades de Referencia queda en el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS): 38 en La Paz; 22 en el Gregorio Marañón; 16 en el Ramón y Cajal; 15 en el 12 Octubre; nueve en el Clínico San Carlos; ocho en el Puerta de Hierro Majadahonda; cinco en el pediátrico Niño Jesús; cuatro en La Princesa, y dos en Getafe.

El nombramiento de los CSUR se realiza periódicamente por el Ministerio de Sanidad, previo acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, a través de un proceso en el que los hospitales presentan candidaturas para la atención de las patologías o los procedimientos diagnósticos o terapéuticos que pretenden asumir, y se someten a una evaluación para verificar si cumplen los requisitos y criterios establecidos.

Actualmente hay 386 en toda España, acreditados en 51 centros sanitarios para la atención de 87 patologías o procedimientos. Los 117 designados en la Comunidad de Madrid representan el 30,3% del total.