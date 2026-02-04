Adiós al cobro abusivo de la tasa de basuras: este es el municipio de Madrid que compensará a sus vecinos por irregularidades

Las claves nuevo Generado con IA El Ayuntamiento de Ciempozuelos compensará a los vecinos afectados por el cobro indebido de la tasa de basuras tras admitir errores en la aplicación de la ordenanza. Los errores afectaron principalmente a propietarios de locales comerciales y otros inmuebles mal catalogados en el Catastro, generando cuantías inadecuadas en los recibos. El Consistorio ha destituido al edil de Hacienda y ha iniciado un procedimiento administrativo para corregir los desajustes y actualizar el padrón de la tasa de basuras. Los vecinos podrán presentar recursos para reclamar la devolución de las cantidades indebidas, con asistencia técnica municipal para facilitar el proceso.

La tasa de basuras es uno de los asuntos más polémicos de los últimos meses en la ciudad de Madrid y en la Comunidad. El principal motivo es que la actual normativa ha dejado a un lado en cierta manera la máxima de 'quien más contamina, más paga'. Y es que se ha pasado a cobrar a los madrileños por el valor catastral de su vivienda y no por la cantidad de basura generada.

Además, otras quejas recurrentes se centran en la falta de progresividad del cobro al no considerar la renta, el impacto igualitario en viviendas con distinto número de habitantes y la ausencia de mayores recargos a pisos turísticos. El principal reclamo que hacen la mayoría de vecinos es que el valor catastral no refleja bien la renta del hogar.

Por lo tanto, asociaciones como la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid explican que dos familias que residan en viviendas con el mismo valor catastral pueden tener rentas muy diferentes, aun siendo ambas propietarias de su vivienda. Y, además, pueden generar cantidades de residuos muy diferentes.

Sin embargo, hay municipios que están incluso peor que Madrid capital como sucede en Ciempozuelos, el cual ha pasado a ser conocido como el pueblo de la Comunidad en el que el cobro de la tasa de basuras ha sido un completo desastre. A muchos vecinos de esta localidad se les han aplicado cuantías inadecuadas en la tasa de basuras.

Unos graves errores que han tenido consecuencias directas, y es que le han costado la destitución al edil de Hacienda, Frank García, del PSOE. Ante esta situación, al Consistorio del municipio no le ha quedado más remedio que entrar de oficio para intentar solucionar este grave problema que ha provocado una revuelta vecinal.

El pueblo que declara la guerra a la tasa de basuras

Cuando se dice que una tasa de basuras es abusiva, es imposible llegar a pensar en lo que les ha sucedido a algunos vecinos del municipio madrileño de Ciempozuelos, los cuales 'se han levantado en armas' para reclamar lo que consideran suyo. Los motivos de la queja han sido unos cobros en la tasa de basuras de los propietarios de locales comerciales a los que se les ha aplicado una cuantía errónea.

Una cuestión que el propio Ayuntamiento de Ciempozuelos ha confirmado a través de un comunicado, admitiendo que varios vecinos "se han visto perjudicados por desajustes producidos en la aplicación de la actual ordenanza de la tasa de basuras".

Tras varias reuniones con los técnicos del departamento Económico y de Rentas del Ayuntamiento, el Ejecutivo municipal ha confirmado que "se va a resarcir a los vecinos que han recibido una cantidad indebida en sus recibos a consecuencia de la aplicación de la tasa en base al uso catastral, sin tener en cuenta las particularidades y la casuística de cada propiedad".

Además, esta norma se va a modificar de cara a 2027 para corregir los desajustes en la aplicación de la actual. Por ello, el Ayuntamiento ya ha abierto un procedimiento administrativo para poner fin a este problema lo antes posible. "Cuando lo esté se informará de la apertura de este a través de todos los canales de comunicación de los que dispone este consistorio".

"El objetivo es que nadie se quede fuera". Luis Pueyo, nuevo responsable de Hacienda, ha sido el encargado de explicar el procedimiento llevado a cabo y a través del cual se ha comprobado que varios vecinos y vecinas tenían su propiedad catalogada en el Catastro de manera errada o desactualizada.

Este desajuste ha afectado a parcelas, cuevas, solares, terrenos o espacios catastrados como 'Suelo Industrial' o 'Local Comercial' cuando, en realidad, son solares vacíos y almacenes residenciales o industriales, garajes o trasteros. Esto "cambia significativamente la cuantía a asumir".

Desde el Ayuntamiento de Ciempozuelos han señalado que el problema no es de su responsabilidad, pero que aun así ayudarán a los afectados a través de "técnicos municipales" que "actuarán de oficio para cambiar y actualizar en el padrón de la tasa de basuras municipal el uso real del bien inmueble".

Los pasos a seguir ahora por los afectados serán pagar el recibo correspondiente a 2025, presentar un recurso de reposición en el registro del Ayuntamiento de Ciempozuelos, que tendrá que ser examinado por un técnico para dar fe al departamento Económico. Y después, se procederá a emitir la liquidación adecuada. Si el caso resulta positivo, se procederá a devolver la cantidad indebida.

"Para facilitar el trámite, hemos elaborado un documento tipo muy sencillo en el que solo hay que rellenar los datos y marcar la casilla que se ajusta a la situación de cada vecino". Hay que recordar que la situación fue tan grave que incluso un grupo de vecinos llegó a concentrarse ante el Consistorio en señal de protesta, tal y como recogieron las cámaras de Telemadrid.