Richard y Arnaud, los nuevos autónomos de la era de Ayuso en un Madrid que bate récords: "Tiene pocas desventajas"

Arnaud Decoster, gerente de la filial de Avril en Madrid, y Richard Corredor con su mujer, propietarios de Muá, cafetería en Arganzuela. Cedida

Las claves nuevo Generado con IA Madrid bate récords en el alta de autónomos, alcanzando 441.158 trabajadores por cuenta propia en diciembre de 2025, el mayor dato de su historia. Richard, emprendedor venezolano, y Arnaud, empresario francés, han abierto en Madrid una cafetería y una tienda de cosmética bío, atraídos por las oportunidades de la ciudad. La Comunidad de Madrid impulsa el emprendimiento con ayudas como la Tarifa Cero y subvenciones para nuevos negocios, facilitando la llegada y el éxito de autónomos. Ambos emprendedores destacan el dinamismo, la multiculturalidad y la ubicación estratégica de Madrid, aunque señalan dificultades para encontrar locales asequibles.

A las nueve y media de la mañana, Richard Corredor levanta todos los días desde hace más o menos un año la persiana de su cafetería en el número 26 de la Ronda de Segovia, en el distrito madrileño de Arganzuela.

Llegó con su familia desde Venezuela hace dos años, huyendo de la situación política de su país, para ubicar en Madrid un negocio a imagen y semejanza de los que ya había tenido allí.

Con 53 años y una larga trayectoria como emprendedor dentro del mundo de la hostelería, no dudó en volver a empezar de cero. "Siempre he montado mis empresas porque prefiero ser mi propio jefe", explica a Madrid Total al empezar a contar su historia.

Por ello, ahora forma parte de una estadística que no deja de crecer: Madrid ya es una de las comunidades donde más trabajadores por cuenta propia se han dado de alta en el último año. De hecho, este mes de diciembre lo ha cerrado con una cifra de récord.

Según datos de la Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos (ATA), en 2025 en toda España han subido en 39.002 las personas registradas en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).

Un crecimiento que viene impulsado principalmente por cuatro comunidades autónomas, cuya suma representa casi el 85% del total nacional: la Comunidad Valenciana, Andalucía, Cataluña y la Comunidad de Madrid.

De hecho, esta última concentra 4.950 de las nuevas altas. Ha pasado así de los 436.209 del mes de diciembre de 2024 a los 441.158 del mismo mes de 2025 (un incremento del 1,1%). Se trata de la mayor cifra de toda la serie histórica.

Una cafetería y una tienda de cosmética

Richard y Maritza, su mujer, escogieron Madrid por el idioma y las posibilidades de estudio de sus dos hijos, que iban a estudiar marketing en las universidades Francisco de Vitoria y Rey Juan Carlos.

Aprovechando que ellos ya tenían visa de estudio, llegaron todos a la capital usando una visa no lucrativa para ambos progenitores. La intención era convertirla al finalizar el año en un permiso de residencia, invirtiendo en dicho negocio.

Richard y Maritza, el matrimonio venezolano que ha abierto Muá Café en Madrid. Cedida

"Teníamos claro que queríamos venirnos legalmente", cuenta Richard. Por lo tanto, buscaron un local para comprar y recopilaron toda la información requerida (el capital disponible, la sostenibilidad de la empresa...) para, con ayuda de la ATA, conseguir el permiso para poder trabajar y abrir su nuevo negocio.

"Fue mucho más difícil que en Venezuela. Es muy diferente. Por ejemplo, con el tema de los impuestos... Allí es más barato". Por otro lado, también presentaba otra complicación la búsqueda del local. "Visitamos como 40 o 50 antes de decidirnos".

Tras afianzar el tipo de negocio (que en un primer momento era un bar y querían convertirlo en una cafetería que solo ofreciera productos de especialidad), nació Muá Café. "Hemos crecido considerablemente".

Como Richard, Arnaud Decoster también divisó Madrid como una oportunidad donde empezar un nuevo proyecto. En su caso, ya como experto en la creación de empresas de todo tipo en España, donde lleva viviendo 30 años. Muchas de ellas en la capital.

Llegó desde Francia, su país natal, en los 90, con 22 años. Desde entonces, ha llevado negocios dentro del mundo de la cosmética, la comida para mascotas, el marketing... "Después del Covid, lo vendí todo para centrarme en Avril".

Y es que así es como se llama su nueva tienda en el número 21 de la calle del Conde de Peñalver, en el centro de la capital, con productos de cosmética bío "a precios asequibles". Se trata de una filial -también abierta hace un poco más de un año- de la empresa matriz, ubicada en Francia desde 2012, con 70 tiendas, además de otras cuatro en Bélgica y Marruecos.

"La fundó un amigo mío de la infancia, Alexis Dhellemmes, y llevaba mucho tiempo llamándome porque tenía ganas de abrir alguna tienda en España y quería que yo lo ayudara. Al final le fui a ver un día y me ilusionó mucho el concepto", explica Arnaud.

Por ello, montó directamente la filial como administrador único de la misma (estructurando la actividad en España a través de Microcosme Ibérica, vinculada a la empresa matriz Avril Cosmética Bío).

Arnaud Decoster, en la tienda Avril de Madrid. Cedida

"Es una tienda pequeña, pero que está funcionando muy bien por el boca a boca". Su idea es que sea el "buque insignia" que sirva de precedente para extenderse por otras ciudades españolas como Barcelona o Bilbao.

"En nuestro caso, pensamos que si funcionaba aquí, funcionaría en todas partes", explica Arnaud sobre la razón por la que escogieron la región para expandirse en España. Opina que emprender en Madrid "tiene pocas desventajas".

"Está en el centro de la península. Es un sitio estratégico también para Portugal. Tiene un dinamismo increíble, la gente está muy abierta a cosas nuevas... En comparación con París, por ejemplo, hay una alegría diferente y eso repercute mucho", agrega.

Como desventaja, menciona los alquileres. "Está muy complicado encontrar locales que se ajusten a nuestras posibilidades y que tengan tráfico por delante, porque si está en una calle donde no hay nadie no vas a vender nada".

Richard también coincide con algunas de estas afirmaciones. "Tiene la fortaleza de que es multicultural", añade este último.

Medidas de la Comunidad

En los últimos años, la Comunidad de Madrid ha creado una serie de medidas para impulsar la creación de empresas y el trabajo de los profesionales por cuenta propia. Según datos proporcionados por la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso invirtió el año pasado 36,3 millones de euros en ayudas a los autónomos

"Estas han permitido consolidar un entorno estable y atractivo para el emprendimiento en la región, favoreciendo la creación y el mantenimiento de proyectos empresariales", señalan.

Por una parte, se encuentra la Tarifa Cero (subvención que devuelve el 100% de las cuotas a la Seguridad Social a nuevos autónomos durante el primer año de actividad). Una dotación de 10 millones que ha llegado en 2025 a más de 10.500 autónomos.

También han recibido ayudas para la constitución de nuevos negocios para cubrir el 80% de los gastos justificados, con un límite de 4.580 euros por beneficiario, y cuyo importe máximo se incrementa un 40% a partir de este año. En 2025, el Gobierno regional concedió 3,6 millones a 1.200 personas a través de esta línea.

Asimismo, la Comunidad de Madrid ha promovido con ATA y la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios (CEAJE) convenios para incentivar el emprendimiento con acciones de asesoramiento, capacitación, divulgación y acompañamiento en la creación de nuevos proyectos.