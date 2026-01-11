Confirmado por la Comunidad de Madrid: la nueva ayuda para que miles de comercios puedan deducirse al 95% este impuesto

Las claves nuevo Generado con IA La Comunidad de Madrid ha anunciado una bonificación del 95% en el impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para comercios emblemáticos. Esta ayuda está dirigida a establecimientos con más de 50 años de historia que mantengan la misma actividad comercial, hostelera o de servicios. Se estima que alrededor de 1.500 comercios podrán beneficiarse de esta medida a partir del año 2026. La bonificación se suma a otras 34 rebajas fiscales impulsadas por el gobierno regional, que han supuesto un ahorro de casi 40.000 millones de euros para los madrileños.

La Comunidad de Madrid es la región de España que más ayudas fiscales aporta a sus ciudadanos. Unas ventajas que permiten ahorrar cada año miles de euros y que alivian, en cierto modo, lo caro que es vivir tanto en la capital como en su entorno. Una zona de lo menos agradecida, ya que no dejan de subir los precios de la mayoría de bienes de total necesidad social como la vivienda.

El Ejecutivo que dirige Isabel Díaz Ayuso ha puesto en marcha más de 30 medidas en los últimos años que han servido para que los madrileños puedan tener un ahorro mes a mes con el que participar de forma más activa en la vida comercial de la Comunidad. O incluso lanzarse a proyectos tan ambiciosos como el emprendimiento.

A veces, estas ayudas no solo van dirigidas a las personas, sino también a los organismos. Y por ello, desde este 1 de enero de 2026, se ha puesto en marcha otra iniciativa que va dirigida a los comercios más clásicos y con más historia de Madrid. Esos grandes establecimientos que no pasan de moda y que en muchas ocasiones son los encargados de llenar de vida sus barrios.

Ahora, para evitar que estos dejen de lado sus actividades comerciales y profesionales, la Comunidad de Madrid ha lanzado una serie de ayudas para que mantener con la persiana levantada estas tiendas sea más fácil. En este caso, se trata de una bonificación en relación al impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

La finalidad de ayudas como esta es favorecer la continuidad de estos negocios emblemáticos. Para ello, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso considera indispensable reducir la carga tributaria asociada en casos de traspaso de la titularidad. Sin embargo, no todos los comercios tienen derecho y acceso a este plus.

¿Qué comercios podrán beneficiarse?

Desde el 1 de enero, la Comunidad de Madrid ha introducido una serie de deducciones de diferentes impuestos que beneficiarán a la sociedad madrileña y que supondrán un gran ahorro para sus ciudadanos. Algunas de ellas van enfocadas a personas a título individual, mientras que otras irán para organismos o establecimientos.

En ese segundo caso se encuentra la ayuda enfocada a los comercios con solera, rango donde se encuentran los establecimientos con más de 50 años de historia y que construyen, década a década, la historia más castiza de Madrid, una ciudad con una idiosincrasia única y admirada en todo el mundo.

La medida que se ha puesto en marcha es la bonificación del 95% en el impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Por ello, quienes adquieran o arrienden un inmueble destinado a actividades comerciales, hosteleras o de servicios con más de medio siglo de funcionamiento y mantengan la misma actividad se beneficiarán de esta reducción a partir del año 2026.

Según los datos que maneja la Comunidad de Madrid, se estima que alrededor de 1.500 comercios de la región podrán acogerse a esta nueva medida. Una decisión de la cual ha presumido de manera insistente el gobierno autonómico, sobre todo porque viene a engrosar una lista de políticas aprobadas en los últimos años que evidencia la línea trazada.

Desde la llegada al poder de Isabel Díaz Ayuso, se ha puesto en marcha una política tributaria que se ha sustentado en 34 rebajas fiscales. Esto supone un ahorro para los madrileños de casi 40.000 millones de euros, una media de más de 10.000 euros por contribuyente.