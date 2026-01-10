Confirmado por la Comunidad de Madrid: así van a cobrar los funcionarios los atrasos de 2025 y la subida del 2026

Las claves nuevo Generado con IA Los funcionarios de la Comunidad de Madrid recibirán en enero el abono de los atrasos correspondientes a 2025, con carácter retroactivo desde el 1 de enero de ese año. La nómina de enero incluirá también el aumento salarial pactado para 2026, que asciende al 1,5%, y podría sumarse un 0,5% adicional según la evolución del IPC. Estas medidas beneficiarán a unos 250.000 empleados públicos de la región, incluyendo personal de la Administración, empresas públicas, fundaciones y universidades. El coste total de estos incrementos salariales para la Comunidad de Madrid será de 887 millones de euros, según lo aprobado por el Consejo de Gobierno.

La llegada del año 2026 no solo ha venido cargada de frío y nieve para los madrileños. Sino que también ha traído algunas buenas noticias en función del sector en el que nos encontremos. El 2026 empieza con reformas en la capital a nivel de infraestructuras, pero también en las instituciones. Por ello, los funcionarios están de enhorabuena.

Mientras los sueldos se congelan para la mayoría de los ciudadanos, los funcionarios van a recibir una buena noticia en cuestión de unas semanas. Y es que la nómina de enero vendrá con un pequeño plus. Un incentivo que sin duda vendrá muy bien para hacer frente a los gastos de las fechas en las que nos encontramos.

Por un lado, porque van a recibir el abono de los atrasos que se les debe. Además, lo harán con carácter retroactivo hasta el 1 de enero de 2025, por lo que será un montante considerable. Pero además, la nómina traerá consigo el aumento del salario pactado para el 2026. Este no será un incremento cerrado, sino que podría traer un nuevo plus más adelante.

Se estima que ambas medidas van a suponer un gasto de 887 millones de euros para la Comunidad de Madrid. El Consejo de Gobierno dio luz verde a este importante acuerdo el 23 de diciembre de 2025. Sin embargo, su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid no se hizo efectiva hasta el pasado martes 30 de diciembre. Por lo tanto, ya se encuentra habilitada su aplicación real.

De esta manera, serán alrededor de 250.000 los funcionarios públicos madrileños que se verán favorecidos por este cambio. Esta subida afecta a personal de la Administración regional, empresas públicas, fundaciones y organismos adscritos, universidades públicas y centros de enseñanza concertada.

¿Cómo se hará la subida a los funcionarios madrileños?

Llega el mes de enero y los funcionarios de la Comunidad de Madrid respiran tranquilos. Y es que ya saben que en cuestión de unas semanas recibirán un impulso salarial que llevan meses esperando. La próxima nómina llegará con nuevos incentivos que sin duda ayudarán a paliar los gastos extra de estas fechas tan señaladas.

Por un lado, en esa nómina de enero recibirán los atrasos correspondientes al 2025, los cuales ascienden a un 2,5%. Además, los recibirán con carácter retroactivo al 1 de enero. Es decir, sin perder ni un solo céntimo correspondiente al año pasado. Y por otro recibirán también el aumento pactado para 2026, que asciende al 1,5%.

Este podría no ser el único, ya que hay previsión de recibir otro 0,5% más adelante en función de la evolución del IPC. En total, serán 250.000 trabajadores públicos los que recibirán dicho incremento, incluidos altos cargos de la Comunidad de Madrid. Eso sí, a excepción de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, quien ha querido mantenerse al margen.

Esta reforma se enmarca dentro de la normativa estatal aprobada a comienzos de diciembre. Por un lado, fija para 2025 un incremento global máximo del 2,5% sobre las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2024. Y por otro, establece para 2026 un aumento adicional máximo del 1,5% respecto a las retribuciones de finales de 2025.

En caso de la Comunidad de Madrid, ese 2,5% se incorpora al 0,5% adicional y consolidable ya reconocido con anterioridad en la normativa estatal. Ahora, será cada departamento quien se encargue de organizar dicha gestión. Sin embargo, el Ejecutivo de Ayuso ha señalado el mes de enero como ventana de abono, pero sin establecer un calendario pormenorizado por colectivos o nóminas específicas.

De esta forma, la Comunidad de Madrid seguirá los pasos del Ayuntamiento, el cual también ha aprobado abonar en enero el incremento del 2,5% con efectos desde el 1 de enero de 2025 para su plantilla municipal, en aplicación del mismo marco estatal.