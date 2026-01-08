Interrumpido "por más de 2 horas" el servicio de varias estaciones de la línea 7: Metro pone autobuses

Vía de una línea de Metro, en una imagen de archivo.

La circulación de la línea 7 de Metro de Madrid se encuentra interrumpida desde las 6 de la mañana de este jueves 8 de enero. Las razones, según han informado desde el propio suburbano, son por causas técnicas.

El tramo que no está prestando servicio afecta a las estaciones de García Noblejas y Avenida de América, en ambos sentidos.

"Tiempo estimado de solución más de 2 horas", según ha informado Metro de Madrid en su red social X (antes Twitter).

🔴 Continúa interrumpida la circulación en L7 por causas técnicas, el tramo pasa a ser entre las estaciones de García Noblejas y Avenida de América, en ambos sentidos. Tiempo estimado de solución más de 2 horas.



🚐 Un servicio sustitutivo gratuito de la EMT recorre el tramo… — Metro de Madrid (@metro_madrid) January 8, 2026

En un principio, la circulación se encontraba interrumpida entre las estaciones de Pueblo Nuevo y Cartagena, en ambos sentidos, por causas técnicas, y el tiempo estimado de solución era de más de 1 hora. Horas después el tiempo aumentó y el número de estaciones afectadas también.

Para los usuarios afectados, hay un servicio sustitutivo gratuito de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) que recorre el tramo entre García Noblejas y Avenida de América. Dichos buses hacen parada en García Noblejas, Cartagena y Avenida de América.

También se pueden emplear como alternativa las líneas 28, 38 y 70 de la EMT, aprovechando que este jueves son gratuitas.

Autobuses gratis

Esta incidencia coincide con que los autobuses de la EMT, excepto la línea Exprés Aeropuerto, son gratuitos durante 48 horas, es decir, este jueves y viernes, coincidiendo con el regreso a las aulas tras las vacaciones de Navidad, informó el Consistorio en un comunicado.

El servicio gratuito está disponible desde las 00.00 horas del jueves hasta las 23.59 horas del viernes. Como en ediciones anteriores, los viajeros deberán validar su título de transporte; quienes no lo tengan, recibirán un billete sencillo sin coste por parte del personal de conducción.

Además, por sexta vez, el servicio de bicicleta pública eléctrica, Bicimad, se suma a las jornadas de gratuidad. Durante los días jueves y viernes, todos los viajes de hasta 30 minutos serán gratuitos.

El sistema, consolidado como una alternativa firme de movilidad, cuenta con 634 estaciones y 7.782 bicicletas en los 21 distritos de Madrid y ha superado los 13,63 millones de usos acumulados en 2025.

Con esta medida, el Ayuntamiento de Madrid busca promocionar el transporte público y el uso de la bicicleta como alternativas al vehículo privado.