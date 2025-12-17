Confirmado por la Comunidad de Madrid: el día definitivo que reabre la Línea 6 de Metro tras el último cambio inesperado

Las claves nuevo Generado con IA La Línea 6 del Metro de Madrid reabrirá completamente el 20 de diciembre, adelantando su fecha prevista de reapertura en 11 días. Las obras han supuesto la renovación de 86 kilómetros de carril y una inversión de 168,5 millones de euros, con la instalación progresiva de puertas de andén a partir de enero. La Línea 6 será la primera de la red madrileña en contar con conducción automática en 2027, beneficiando a los 430.000 usuarios diarios. Durante las obras, se ofrecieron autobuses gratuitos para conectar las estaciones afectadas, y a partir del 7 de enero habrá restricciones nocturnas por la instalación de puertas.

Madrid es la ciudad del reformismo. Todo en la capital de España vive a la vanguardia. Y es que es una localidad que no para de crecer, pero no solo en número y extensión, sino también en cuanto a su consideración como urbe. Y para ello, necesita tener los mejores rincones de ocio, los mejores edificios y también los mejores servicios de transporte.

Por ello, el Metro de Madrid no para de modernizarse y adaptarse a los nuevos tiempos. Tanto es así que sus modelos son incluso admirados e imitados en medio mundo. Durante este 2025, un año clave para los transportes en Madrid, muchas infraestructuras del Metro de Madrid han sido remodeladas y adaptadas a la nueva actualidad.

Una de las redes de trabajo más importantes que se han llevado a cabo en los últimos meses ha sido la reforma y remodelación de la Línea 6, la primera del suburbano que se ha subido a la tendencia de los trenes automáticos. Esta ha supuesto una de las mayores renovaciones desde que el Metro llegara a Madrid. Y pronto va a sufrir una actualización importante y que no estaba prevista.

Se trata de la reapertura de la parte de la Línea 6 que permanecía cerrada por estos trabajos de renovación y actualización. El primer tramo de obras, entre las estaciones de Moncloa y Méndez Álvaro, estuvo cerrado entre mayo y septiembre. Sin embargo, en pocos días verá la luz el segundo tramo, el que se sitúa entre Legazpi y Moncloa.

Dicho recorrido iba a estar cerrado entre el 6 de septiembre y el 31 de diciembre, ambos incluidos, por los trabajos de renovación e implementación de la automatización de la línea. Sin embargo, contra todo pronóstico, los plazos se han adelantado y la nueva Línea 6 será una realidad mucho antes de lo esperado.

¿A partir de qué día se puede usar la Línea 6 de Metro de Madrid?

Los mensajes de "circulación interrumpida en Línea 6" han convivido con los madrileños durante los últimos meses. Un periodo de tiempo tan prolongado que muchos han pensado que esta línea lleva así toda la vida. Pero lógicamente no es así. Algunos afortunados ya pueden disfrutar de uno de sus tramos, el que va de Moncloa a Méndez Álvaro.

Sin embargo, el final de los trabajos en la segunda parte del suburbano madrileño está más cerca de lo que la mayoría de los ciudadanos de la Comunidad piensan. A pesar de que la reapertura total estaba prevista para el 31 de diciembre, Isabel Díaz Ayuso anunció hace unos días que el servicio regresaría antes de lo esperado.

Concretamente, la reapertura total de la Línea 6 del Metro de Madrid llegará el próximo 20 de diciembre. Una fecha muy importante, ya que supone el regreso de la línea más usada de la red madrileña justo antes del comienzo de las Navidades. Un esfuerzo clave que supone una reapertura hasta 11 días antes de lo pactado.

En total se van a renovar 86 kilómetros de carril y se va a llevar a cabo una inversión de 168,5 millones de euros. Además, aunque la reapertura vaya a ser un hecho en tan solo unos días, los trabajos van a continuar. Especialmente a partir de enero, cuando se instalarán progresivamente las puertas de andén, un elemento fundamental para la automatización de la línea.

La propia Isabel Díaz Ayuso celebró que el adelanto de esta reapertura iba a suponer un mayor y mejor servicio tanto para madrileños como turistas "durante toda la Navidad". Los trabajos ya realizados servirán para mejorar "la experiencia de los usuarios al aumentar la comodidad y reducir las incidencias en la circulación".

Dichas obras "están enmarcadas en el proceso de automatización de la L6 del suburbano, que en 2027 se convertirá en la primera con conducción automática de toda la red para incrementar la capacidad y frecuencia de un servicio que utilizan a diario alrededor de 430.000 personas".

Hasta ahora, las personas afectadas por estos cortes han podido disfrutar de un servicio extraordinario de autobuses para hacer conexiones entre las líneas afectadas, que son Ciudad Universitaria, Vicente Aleixandre, Guzmán el Bueno, Cuatro Caminos, Nuevos Ministerios, República Argentina, Avenida de América, Diego de León, Manuel Becerra, O'Donnell, Sainz de Baranda, Conde de Casal, Pacífico, Méndez Álvaro y Arganzuela‑Planetario.

Y próximamente, la instalación de las nuevas puertas provocará restricciones de uso a partir del 7 de enero: "La finalización del servicio se adelanta a las 23:00 horas, de domingo a jueves, mientras que viernes y sábados mantiene el horario habitual, coincidiendo con los tramos de mayor demanda".

"Durante este periodo, al igual que ha sucedido en las dos fases en las que no ha permanecido operativa la Circular al completo, la compañía metropolitana garantizará la movilidad de los viajeros que utilizan la línea en esa franja con autobuses gratuitos que realizarán el recorrido en superficie entre las 23:00 y la 1:30 horas".