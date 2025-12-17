Ayuso logra que Madrid sea la capital del videojuego: el sector factura 1.200 millones y da empleo a 6.000 personas

Ayuso ha convertido a Madrid en la ‘Oxford española’, con 20 universidades (14 privadas y 6 públicas) y 300.000 alumnos —40.000 de ellos extranjeros—. Pero su pretensión no es sólo esa. La presidenta regional quiere que la Comunidad de Madrid sea la capital de muchas otras cosas —como del deporte, por ejemplo, con eventos como la NFL o la Fórmula 1— y también del videojuego. Y, de momento, lo está consiguiendo.

“Cada película, cada serie, cada videojuego que nace en Madrid contribuye a proyectar al mundo la imagen de esta región, una región moderna, creativa, alegre y humana que apuesta por la innovación y la cultura en España”, con esas palabras la presidenta regional defendió el viernes su Plan Estratégico de la Industria Audiovisual, con una dotación de 10 millones de euros para este año y 40 para entre 2026 y 2029.

Pero eso no es más que la punta del iceberg de una estrategia conjunta entre la Comunidad y el Ayuntamiento de la capital para hacer de Madrid un referente en diferentes ámbitos. En la industria del videojuego, facturando 1.200 millones de euros, la cifra más alta desde 2021, fecha en la que empezaron los registros. Y creando, además, 6.000 puestos de trabajo, donde predominan especialistas en áreas como el arte, el diseño y la ingeniería.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, este domingo en el Auditorio Nacional, en el concierto que conmemora el 25° aniversario del Coro de Niños y Jóvenes de la Comunidad de Madrid.

Pero esos no son los únicos datos que avalan a Madrid como la capital de la industria del videojuego en España. Del total de empresas que se dedican a este sector, un 79% han mantenido o aumentado sus plantillas respecto a 2024 y, dentro de ellas, el 69% de las empresas medianas —las que tienen entre 11 y 50 trabajadores— también han crecido o se han mantenido estables.

Lo único que no ha cambiado desde el último informe hecho por el Clúster del Videojuego —asociación sin ánimo de lucro promovida por el Ayuntamiento de Madrid y que reúne a 70 entidades— es el número de mujeres que se dedican a trabajar en el sector (25%).

Nuevas empresas

A esto hay que sumar el dinamismo emprendedor, que se ha acelerado. Solamente en los últimos 12 meses, se han creado en Madrid siete nuevos estudios con una plantilla media o superior de 10 profesionales, generando más de 100 nuevas contrataciones.

A este ecosistema creado a través del Clúster del videojuego se le han unido, con el fin de formar a los profesionales de este sector, una gran cantidad de centros educativos como ESDIP Escuela de Arte, Facultad Regional Buenos Aires (UTN BA), IE University, La Tecnocreativa, Lightbox Academy, Universidad CEU San Pablo, Universidad Complutense, Universidad Europea, Universidad Rey Juan Carlos, UDIT (ESNE), UNIVERSAE, U-TAD, Voxel School o The Core School.

Así, el Clúster del Videojuego de Madrid, como asociación público-privada promovida por el Ayuntamiento de Madrid, se ha convertido en menos de tres años en un punto estratégico de encuentro para empresas, universidades, instituciones y otros agentes clave del sector.

Actuando como catalizador de la innovación, el talento, el emprendimiento, el empleo y la conectividad, el clúster proporciona a sus miembros acceso a una sólida red de networking con empresas líderes, oportunidades de financiación, visibilidad institucional y participación en proyectos colaborativos. Además, ejerce como interlocutor privilegiado ante administraciones a todos los niveles, influyendo en la definición de políticas públicas del sector.

Paralelamente, impulsa el ecosistema industrial del videojuego madrileño, atrayendo grandes empresas e inversores al ecosistema de la capital y apoyando nuevos proyectos emprendedores.

Desde su creación, su objetivo es claro: posicionar a Madrid como referente estratégico en el desarrollo del videojuego y los eSports, sede habitual de competiciones internacionales, y motor de innovación, conectividad y empleabilidad entre talento local, ámbito académico y tejido empresarial para fomentar la conectividad del ecosistema y facilitar la empleabilidad de los recién graduados.

Así, Ayuso y Almeida han conseguido que, hoy por hoy, Madrid sea la capital del videojuego en España.