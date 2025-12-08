Metro de Madrid confirma el cambio: el nuevo sistema que cobra a los usuarios en función del número de viajes al día

Las claves nuevo Generado con IA Metro de Madrid implantará en 2027 un sistema de cobro basado en el número de viajes diarios, aplicando automáticamente la tarifa más barata al usuario. El nuevo sistema, llamado 'Account-Based Ticketing' (ABT), permitirá usar tarjetas bancarias sin contacto, móviles o códigos QR para acceder al transporte. La inversión prevista es de 40 millones de euros y busca eliminar la necesidad de recargar abonos físicos y ofrecer mayor flexibilidad y ahorro a los usuarios. El sistema permitirá consultar el historial de viajes, recibir avisos en tiempo real y gestionar varios métodos de pago desde una única cuenta digital.

La Comunidad de Madrid vive a la vanguardia de manera constante. La región que hace de eje peninsular busca estar a la última en todos sus estamentos. Desde sus infraestructuras físicas hasta sus sistemas internos. Y como no podía ser de otra manera, también en lo que a sus transportes se refiere, los cuales sufren cambios de manera frecuente.

Y es que parece que nunca es suficiente. Por ello, cada año y cada mes se renuevan líneas, se refuerzan los servicios y se intenta ofrecer a los usuarios una experiencia cada vez mejor. Sin embargo, la vista no solo está puesta en el presente, sino también en el futuro. Por ello, ya hay un plan trazado para que en el año 2027 todo cambie de nuevo. Con la previsión de que sea para mejor.

Se trata del nuevo sistema de cobro que se va a implantar desde ese año. Un control que cambiará la forma en la que los madrileños cogen el Metro cada día. Pero también el autobús o el Cercanías. Así lo confirmó Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, hace unos meses cuando habló sobre la entrada del nuevo sistema en el Debate del Estado de la región.

La líder del Ejecutivo madrileño se refería al 'ticketing inteligente', una actualización en la forma de viajar que espera que sitúe al transporte regional a la altura de ciudades como Londres o Singapur. Una gran pretensión que poco a poco se va haciendo realidad y que en solo unos meses cambiará la manera de moverse de millones de personas en la región.

El objetivo es conseguir un mecanismo capaz de registrar cada viaje del usuario en una especie de perfil digital durante todo un día. Y al final de ese ejercicio, aplicar la tarifa más barata que se ajuste a su uso real. De esta manera, la manera de generar gasto será más flexible y permitirá al usuario sacar un ahorro mayor.

¿Cómo funcionará el nuevo sistema?

A pesar de los continuos enfrentamientos que ha habido entre el Gobierno de España y la Comunidad de Madrid por el asunto de los transportes, lo cierto es que el Ejecutivo que lidera Isabel Díaz Ayuso busca ahora apuntarse un tanto con el servicio de 'ticketing inteligente'.

Un salto natural en su plan de modernización de los sistemas de transporte que recibirá el nombre de 'Account-Based Ticketing', más conocido como el ABT. Esta nueva funcionalidad pretende dejar atrás para siempre la validación física para pasar a otros sistemas más actuales y cómodos.

Algunos de los más habituales son las tarjetas bancarias sin contacto, los teléfonos móviles y los códigos QR. Y lo cierto es que cambiarán mucho las cosas, ya que no habrá que pagar cada vez que usemos el transporte público, sino que tras cada jornada se calculará de manera automática qué opción resulta más ventajosa para el usuario.

La inversión prevista para este proyecto es de 40 millones de euros. Y el reto es que se pueda consultar desde el historial de viajes hasta recibir avisos o informaciones en tiempo real. Y lo que es más interesante, poder gestionar diferentes tipos de pago en una misma cuenta de usuario. La comodidad será total porque no será necesario tener que estar acudiendo a ninguna máquina o establecimiento para recargar nuestro Abono Transporte. Así se eliminará riesgo de pérdida o robo.

El programa verá la luz en varias fases, aunque lo primero es organizar un concurso de proyectos orientado a atraer propuestas tecnológicas capaces de sostener un contrato de diez años. Y el motivo de la llegada del ABT es que Madrid se considera una región en constante cambio y cuyo modelo tarifario de transportes no está adaptado a todas las idiosincrasias.

A través de este sistema incluso se podrán reunir de una manera más eficiente abonos personalizados y modalidades híbridas. Esto supondrá un gran reto tecnológico, pero sobre todo de aceptación dentro de la sociedad, ya que habrá que acostumbrarse a que aunque validemos nuestro viaje, no estará pagado, ya que la tarifa final dependerá de lo que nos hayamos movido ese día.

El objetivo del Ejecutivo regional es crear "el transporte del futuro" virtualizándolos títulos existentes y, a continuación, implantar un modelo donde se pague según el uso diario. Madrid se prepara para un escenario en el que viajar será, en teoría, más intuitivo y menos burocrático.