El nuevo 'mercado franquiciado' que abre a 30 minutos del centro de Madrid: con 90.000 m2 y zona de restaurantes

Cada día que pasa es más difícil situar las fronteras de Madrid. Y es que la capital no para de crecer y de expandirse, dando lugar a nuevos barrios y a nuevas urbanizaciones que siguen agrandando la que ya es una de las urbes más potentes de toda Europa.

Sin embargo, el afán expansionista de la capital es tan grande que termina contagiando a municipios que ya no tienen nada que ver con la capital. Y recientemente, esta tendencia ha ido un paso más allá, afectando, en muchos casos de manera positiva, a pueblos y localidades, incluso si son de fuera de la Comunidad y de provincias como Toledo, Guadalajara o Ávila.

Y es que es cada vez más habitual que muchos pueblos situados en estas zonas se nutran de lo que Madrid desprende. Uno de los casos más claros lo podemos encontrar en el municipio toledano de Illescas. Este pueblo de Toledo ha ido creciendo, en buena medida, por ser una ciudad dormitorio de Madrid.

Ahora incluso tienen sus propios proyectos de expansión interna que salpican a Madrid de manera positiva. Y es que estando tan cerca de la capital pueden ejercer como foco de atracción. Uno de los casos más llamativos se trata del nuevo centro comercial que se va a levantar en el pueblo toledano y que promete ser uno de los más buscados por los madrileños.

Se trata de Señorío Plaza, un lugar en el que habrá multitud de zonas para dar rienda suelta al ocio. Sin embargo, una de sus aperturas confirmadas más esperadas será el supermercado franquiciado de la cadena Alcampo, el más importante del centro peninsular en un momento clave para la compañía. Y es que de su éxito depende mucho la marca.

¿Cómo será el nuevo mercado a 30 minutos de Madrid?

2026 va a ser un año muy importante para Madrid y para todas sus zonas colindantes. Una de ellas es al municipio toledano de Illescas, el cual espera ya con los brazos abiertos la apertura del centro comercial Señorío Plaza. Dentro de este increíble complejo que contará con 90.000 metros cuadrados de espacio y con una zona de restauración de 10.000 metros cuadrados, podremos hallar varias novedades.

Una de ellas es la llegada a la A-42 de un hipermercado franquiciado, el cual será una de las referencias del complejo comercial. Tanto es así que es una de las bases del nuevo proyecto de Alcampo para reflotar su negocio en España donde abrirá 37 tiendas tras los 16 cierres notificados en los últimos meses y que han traído el cese de más de un centenar de empleados.

Esta apertura responde, sobre todo, al apoyo de la nueva planta logística de casi 100.000 metros cuadrados abierta en la región. Esta estratégica ubicación y la renovada oferta de ocio harán de este centro todo un referente en el centro de España.

Sin embargo, todavía hay muchas personas que desconfían de esta apertura, ya que lleva retrasándose durante más de un año, aunque se espera para el primer trimestre de 2026. Se espera que este hipermercado franquiciado, el primero de la firma, sea un importante impulso de empleo en una zona donde la compañía cerró muchas de sus tiendas.

Además, las expectativas son altas, ya que la inversión ha sido grande. Este hipermercado estará dentro de un gran complejo donde habrá comercios como Sprinter, Toy Planet, Ideal Home o Kiwoko. También habrá una zona de restauración de 10.000 metros cuadrados con franquicias como McDonald's, Burger King, Ginos o VIPS en las que los clientes podrán reponer fuerzas tras un día de compras.