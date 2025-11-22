El pueblo a 40 minutos de Madrid que se decora entero de Navidad: mercadillo artesanal con 30 puestos y pista de hielo

Puede que Madrid no tenga una fama mundial muy reconocida como lugar en el que celebrar la Navidad. Sin embargo, lo cierto es que en los últimos años la capital de España se ha convertido en una ciudad que merece mucho la pena visitar durante estas fiestas tan señaladas. Parece que el espíritu ha conquistado la gran urbe y la ha convertido en una digna competidora de Nueva York o Viena.

Además, la ventaja de Madrid es que no solo la ciudad se vuelca en estos momentos tan especiales, sino que buena parte de la Comunidad dibuja un entorno en el que poder movernos sin perder la magia y el espíritu navideño. Por ello, si pasamos por la capital o si viajamos para disfrutar de una escapada, también debemos hacerlo por otros pequeños municipios y pueblos que lo rodean.

Uno de ellos es Alcalá de Henares, una ciudad que durante estas fechas se convierte en un entorno completamente nuevo. Y es que la ciudad se engalana cada año para acoger su impresionante mercado navideño, uno de los más importantes y visitados del país. Debido a su importancia, poco a poco el municipio ha ido creciendo con él, ampliando su dedicación a la Navidad.

Por ello, en Alcalá de Henares ya no solo podemos disfrutar de un increíble mercado, sino que lo realmente llamativo es ver este evento incluido dentro de toda la decoración que la localidad despliega. Y es que el ayuntamiento del municipio aprovecha esta ocasión perfecta para iluminar de felicidad a todos sus habitantes y también a los cientos de miles de visitantes que recorren sus calles durante estas fechas.

Durante las próximas semanas, Alcalá va a cambiar por completo su aspecto con un sinfín de propuestas culturales mostrando buena parte de la riqueza patrimonial del municipio, una ciudad que ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La joya de la corona será su árbol de Navidad de 20 metros de altura que comandará este impresionante espectáculo.

¿Cómo será la decoración por Navidad de Alcalá?

Alcalá de Henares se suma un año más al tren de la Navidad y del espectáculo. Y es que el conocido municipio madrileño, situado a unos 40 minutos de la capital en coche, celebra un espectáculo casi único en España. Hace unos años, el gran atractivo de esta localidad en estas fechas era su increíble mercadillo. Sin embargo, ahora ha crecido un pueblo completamente decorado a su alrededor.

Y es que esta localidad, considerada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, ha dibujado un universo de fantasía alrededor de uno de los mercadillos más bonitos de la Comunidad de Madrid. Este contará con un total de 30 puestos de artesanía y alimentación además de una increíble pista de hielo donde mayores y pequeños podrán disfrutar de sus habilidades con los patines.

Por si esto fuera poco, los cientos de miles de visitantes que tendrá Alcalá de Henares durante la época navideña también podrán disfrutar de un carrusel de atracciones ecológicas, una noria apta para todos los públicos, conciertos gratuitos en la Plaza Cervantes y hasta un tren turístico hasta el Belén Monumental que forma parte de este increíble espectáculo.

Este centro de la Navidad tendrá una duración aproximada de 6 semanas, ya que comenzará el próximo 28 de noviembre y perdurará hasta después de Reyes. Entonces, serán jornadas de actividades, de conciertos, de reencuentros y de tiempo para pasarlo con quien más queremos en las fechas más entrañables y mágicas del año.

El epicentro de todo este espectáculo será la Plaza de Cervantes, la cual se convertirá en un bazar al aire libre repleto de artesanía, puestos de comida, atracciones para los más pequeños y decenas de rincones para quedarse obnubilado por la intensidad y belleza de las tradicionales luces. Todo ello con la guinda del pastel: la gran pista de hielo que se convertirá en la atracción estrella.

Además, la programación incluye el 29 de noviembre a partir de las 18:00 horas un concierto de Raya Real, seguido del tradicional pregón de Navidad y una chocolatada en el Quiosco de la música de la Plaza de Cervantes. Durante el puente de diciembre tendrá lugar la actuación de Sonia Andrade Cordero, artista local ganadora de 5 premios nacionales de copla. Será el 6 de diciembre a partir de las 20:00 horas.

Ya el 30 de diciembre se celebrarán las tradicionales campanadas de Alcalá. A las 12:00 será el turno de las pre uvas navideñas infantiles, con espectáculo incluido desde las 11:15. Para los mayores, la cita será para las 00:00. También habrá actuaciones en directo para amenizar el ensayo general de despedida de este 2025.