Ayuso encuentra ubicación para su Escuela Europea tras el rechazo del Ramiro: estará en el colegio Cardenal Herrera Oria

La Comunidad de Madrid, finalmente, tendrá su primera Escuela Europea Acreditada (EEA). Estará en el Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Cardenal Herrera Oria, ubicado en la capital.

Así lo ha anunciado este viernes el consejero de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Emilio Viciana, en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum.

"Es algo completamente novedoso y que llevábamos en programa electoral, y es precisamente el hecho de que desde la Comunidad de Madrid hemos apostado por la enseñanza abierta, por la enseñanza a través de una Escuela Europea Acreditada y precisamente en este sentido hemos seleccionado ya un centro", ha señalado durante su intervención en dicho acto.

En este sentido, el consejero ha detallado que ya se han iniciado "todos los trámites", tanto con el centro como con el Ministerio de Educación y Formación Profesional, como el propio Consejo de Escuelas Acreditadas Europeas que engloba a todos los países de la Unión Europea.

"Se va a iniciar la tramitación, veremos qué resultado tiene, hasta ahora es muy positivo y, desde luego, estamos muy satisfechos con esta iniciativa", ha concluido.

La Escuela Europea en Madrid

La elección de este colegio viene dada tras las polémicas que hubo con respecto a las posibles ubicaciones que se llevaban barajando desde el pasado año 2024.

Algunos de los posibles emplazamientos fueron el colegio público Ramiro de Maeztu, la Dirección del Área Territorial de Madrid Capital (DAT) o el Centro Cultural Nicolás Salmerón, estos dos últimos en el barrio de Chamartín.

Finalmente, tras la polémica causada en algunos, como el Ramiro, se ha optado por el CEIP Cardenal Herrera Oria, un colegio en el distrito de Fuencarral-El Pardo.

Se trata de unos centros que se crean en toda la Unión Europea (UE) para matricular a los hijos de funcionarios de instituciones europeas que se han desplazado a otros países. Actualmente, hay 13 Escuelas Europeas repartidas por las naciones que ya participan en este programa: Bélgica, Alemania, Luxemburgo, Italia, Países Bajos y España.