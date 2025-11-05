Con biblioteca, cuatro pisos y materiales inmersivos: así será el centro de Ayuso para recordar a las víctimas del terrorismo

La Comunidad de Madrid abrirá el Centro Interactivo para la Memoria en recuerdo a las víctimas del terrorismo en la Carrera de San Jerónimo 13. Comunidad de Madrid

La Comunidad de Madrid convertirá el edificio situado en el número 13 de la Carrera de San Jerónimo, actual sede de la Viceconsejería de Justicia y Víctimas, en un gran Centro Interactivo para la Memoria en homenaje a las víctimas del terrorismo.

Así lo anunció este miércoles el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, tras reunirse con las nueve asociaciones de víctimas con sede en la región.

El proyecto, que se encuentra en fase de diseño, pretende abrir sus puertas en 2027 y contará con la participación directa de las asociaciones en su desarrollo.

"Su diseño se consensuará con estas entidades, quienes llevan años reclamando justicia y dignidad", afirmó el consejero, que subrayó el compromiso del Gobierno regional con la memoria y el reconocimiento de las víctimas.

El futuro centro ocupará un edificio de más de 2.000 metros cuadrados distribuidos en cuatro plantas. Albergará una exposición permanente y otra temporal, además de salas de proyecciones, conferencias y usos múltiples.

También contará con materiales interactivos e inmersivos, una biblioteca, una sala de lectura y espacios para talleres didácticos.

El espacio que actualmente recuerda a las víctimas del 11-M en la estación de Atocha se integrará como una extensión natural de este nuevo centro, según precisó García Martín. El proyecto entrará en fase de licitación a lo largo del próximo año.

Entre los objetos que formarán parte de la colección destacan piezas de alto valor simbólico: el monopatín de Ignacio Echeverría, el joven asesinado en Londres en 2017 tras intentar defender a una chica durante un atentado islamista, la batería del concejal vasco Miguel Ángel Blanco, asesinado por ETA en 1997, y una réplica del atestado policial y del informe judicial del atentado perpetrado por la banda terrorista en la Plaza de la República Argentina en 1985.

Desde la aprobación en 2018 de la Ley autonómica para la Protección, Reconocimiento y Memoria de las Víctimas del Terrorismo, la Comunidad de Madrid ha destinado 90 millones de euros en indemnizaciones a este colectivo.

Además, el proyecto de presupuestos regionales para 2026 incluye una partida de 5 millones más para este fin.

El Ejecutivo madrileño mantiene asimismo una aportación anual de 330.000 euros para que las asociaciones de víctimas puedan continuar su labor de memoria, apoyo y dignificación de las personas afectadas por el terrorismo.