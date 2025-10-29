Ayuso pone fecha a la primera residencia para pacientes con ELA y bate el récord en Sanidad en sus Presupuestos de 2026

Isabel Díaz Ayuso durante su visita al Centro Especializado de Atención Diurna para enfermos de ELA en el Hospital público Enfermera Isabel Zendal en 2024. Alberto Ortega / Europa Press

Las claves nuevo Generado con IA La Comunidad de Madrid invertirá 30.663,6 millones de euros en 2026, con un enfoque prioritario en Sanidad y Educación. Se construirá la primera residencia pública del mundo para pacientes con ELA en Madrid, con una inversión de 16,5 millones de euros. El presupuesto para Sanidad incluye mejoras en hospitales, un Banco de Voz para pacientes y un nuevo Centro de Neurorrehabilitación. La Consejería de Educación recibe un aumento presupuestario del 3,9%, enfocándose en más profesores y mejoras en infraestructuras.

La Sanidad será una de las prioridades clave para la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en 2026. Así lo remarcan sus presupuestos aprobados inicialmente en el Consejo de Gobierno este miércoles para el año próximo. Los terceros de esta Legislatura.

La inversión total será de 30.663,6 millones de euros, de los que unos 11.000 millones irán destinados a esta pata. Una cifra que ha apuntado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Miguel Ángel García, en la presentación del proyecto este miércoles como de "récord histórico", con 549,8 millones con respecto al 2025.

Junto con Educación son las dos que más inversión reciben, con casi 50 millones diarios. Y es que la mayoría de los presupuestos van destinados a políticas sociales, con el 90% (9 de cada 10 euros).

El proyecto de Ley de Presupuestos Generales será presentado este jueves en el Pleno de la Asamblea de Madrid -donde Ayuso tiene mayoría absoluta- y deberá ser refrendado.

El crecimiento de este con respecto al de 2025 ha sido de un 6,98%. Según ha comentado la consejera de Economía de la región, Rocío Albert, las cuentas han recibido el aval de la Autoridad Independiente de la Responsabilidad Fiscal (AIReF), que ha validado tanto sus previsiones como su metodología.

Sanidad: Residencia para ELA

En materia de Sanidad, destaca el comienzo de las obras de la primera residencia pública del mundo para pacientes de esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Esta, aunque se había anunciado la intención de acometerla en el antiguo hospital Puerta de Hierro de la capital, todavía no se había presupuestado.

Finalmente, a ella se destinarán 16,5 millones de euros. Las instalaciones tendrán alrededor de 27.000 metros cuadrados construidos y más de 12.000 de jardines. El espacio ofrecerá 190 plazas, de las que 50 serán para pacientes con ELA de larga estancia, 120 para recuperación funcional y 20 para paliativos.

Además, se pondrá en marcha un Banco de Voz para que pacientes con enfermedades degenerativas puedan comunicarse con sus propias voces. También se iniciarán los trabajos del nuevo Centro de Neurorrehabilitación Funcional en el Hospital público Enfermera Isabel Zendal, centrado en la recuperación del daño neurológico y medular, y donde se invertirán 10 millones de euros.

Otro de los grandes proyectos, ya puestos en marcha, es la Ciudad de la Salud. En 2026 se invertirán 37,8 millones de euros en el desarrollo de la Unidad de Protonterapia así como el Edificio Industrial.

También se prosigue, amplían y comienzan otras reformas en hospitales como el 12 de Octubre, el nuevo Hospital de Cuidados y Recuperación Funcional Sierra Norte, el Gregorio Marañón, el Clínico San Carlos de Madrid, el de Móstoles y el José Germain de Leganés.

En el caso de Atención Primaria, contará con 104 millones de euros para la construcción de nuevos centros de salud, de los que 24 ya están ejecutando trabajos y en otros cinco comenzarán próximamente las obras, con el objetivo de llegar a 34 nuevos en esta Legislatura.

Los profesionales sanitarios también verán una mejora en sus condiciones, pues se mejorarán desde este próximo año en una primera fase sus salarios, con un incremento del importe por guardias, noches y festivos en los hospitales. La dotación presupuestaria será de 34,6 millones. Aseguran, asimismo, incrementar la plantilla orgánica de médicos y personal de Enfermería en las Urgencias de los hospitales públicos.

A ello se suman los proyectos Salud Mujer (12 millones), y Senior Plus (4 millones) enfocados al seguimiento integral de la salud femenina y la detección precoz de la fragilidad en personas mayores, respectivamente.

Otros presupuestos

El resto de Consejerías que más presupuesto se llevan son Educación (+259,4) y Familia, Juventud y Asuntos Sociales (+209,9).

En materia de Educación, el presupuesto sube un 3,9% para alcanzar los 6.959 millones de euros. Destaca el incremento de las plantillas de docentes en los centros públicos, con 2.725 profesores más que en el curso anterior, y la inversión en infraestructuras educativas públicas con un total de 115 millones.

Además, las seis universidades públicas de la región recibirán un total de 1.239,7 millones para financiar su actividad, unos 75,3 millones más que en el actual ejercicio.

Los fondos que gestionará la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras ascienden a 3.292,9 millones de euros. En ellos se prevé la mejora y ampliación de la red de Metro en las Líneas 5 y 11, así como la línea 1 para conectarla con Madrid Nuevo Norte, con un presupuesto de 282 millones. A ello se une la construcción de nuevos intercambiadores como Conde de Casal y Alcalá de Henares, este último el primero de carácter comarcal en la región.

Unos 2.904,1 millones de euros serán para la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, lo que se traduce en un aumento del 7,8% enfocados en las personas más vulnerables de la región.

La Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local aumenta su presupuesto en un 7,4%, hasta los 1.227 millones de euros. Entre las novedades destacan la instalación de cajeros automáticos en todos los pequeños municipios de la región y el primer Plan de Carreteras Rurales.

Otro de los grandes proyectos también puestos ya en marcha y recogidos en este proyecto es el de la Ciudad de la Justicia, el complejo judicial más grande del mundo.

Para Medio Ambiente, Agricultura e Interior recogen un aumento del 8,7%, con un total de 778,8 millones de euros.

En el área de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, que crece un 7,9% hasta los 331,7 millones, destaca el impulso al Plan Industrial 2026/30, con una inversión inédita orientada a la modernización y competitividad del tejido productivo, especialmente para las pymes.

En la apuesta por el fortalecimiento de los autónomos, se mejorarán en un 17,7% los recursos destinados a este colectivo (más de 37 millones), y se amplían la Tarifa Cero y las ayudas para nuevos emprendedores y negocios consolidados. En lo relativo al Empleo se han destinado 696,3 millones de euros, un 3,5% más respecto al año anterior.

Por último, se potenciará la ciberseguridad con 534 millones de euros y se promueve la cultura con un presupuesto de 300,1 millones.