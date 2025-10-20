La Línea 10 de Metro de Madrid cortada por una avería en la catenaria: estas son las estaciones afectadas

Las claves nuevo Generado con IA La Línea 10 del Metro de Madrid está cortada entre Gregorio Marañón y Tribunal debido a una avería en la catenaria. La incidencia afecta a las estaciones de Gregorio Marañón, Alonso Martínez y Tribunal, interrumpiendo el servicio en ambos sentidos. Técnicos de Metro de Madrid trabajan en el lugar para solucionar la avería, estimando inicialmente un tiempo de resolución de más de 30 minutos.

Una incidencia en las instalaciones ha obligado a interrumpir el servicio de Metro de Madrid en la Línea 10 (Hospital Infanta Sofía-Puerta del Sur) la tarde de este lunes durante más de una hora. En concreto, ha quedado cortado entre las estaciones de Gregorio Marañón y Tribunal.

El motivo ha sido una avería que afectaba a la catenaria en la parada de Alonso Martínez y que ha sido comunicada sobre las 16.22 horas, según han informado a Europa Press fuentes de Metro.

La incidencia ha obligado a cortar el servicio en este tramo, en ambos sentidos, afectando a las estaciones de Gregorio Marañón (L10 y L7), Alonso Martínez (L10, L4 y L5) y Tribunal (L10 y L1).

🔴 Circulación interrumpida en Línea 10 entre Gregorio Marañón y Tribunal, en ambos sentidos, por incidencia en las instalaciones. Tiempo estimado de solución más de 30 minutos. — Metro de Madrid (@metro_madrid) October 20, 2025

El tiempo que había estimado el suburbano madrileño en un principio era de más de 30 minutos, según comunicaron desde la institución en redes sociales. Según comunicaron, técnicos de la compañía del suburbano se trasladaron al lugar y trabajan para restablecer el servicio lo antes posible.

Pasadas las 17.24 de la tarde, informaron de que els ervicio había sido finalmente restablecido.