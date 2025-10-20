El éxito del modelo EBG de Ayuso: 1 de cada 8 centros ya lo son y hay lista de espera para implementar el programa

El modelo de colegios que imparten parte de la Secundaria dentro del propio centro de Primaria —conocido como modelo EGB— sigue creciendo en la Comunidad de Madrid.

Una veintena de colegios públicos han formalizado ya su petición para sumarse al programa e impartir 1º y 2º de ESO a partir del curso 2026/27, según ha confirmado el consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, en un desayuno con medios.

El Ejecutivo madrileño puso en marcha esta medida de forma pionera en España el pasado curso con 52 colegios autorizados, de los cuales 49 ya han iniciado el nuevo modelo este septiembre.

Según datos que maneja el departamento, de los 812 colegios públicos madrileños, 93 funcionan ya bajo este sistema, lo que supone uno de cada ocho centros. El 11,5% del total.

Viciana ha destacado la "excelente acogida" por parte de las familias y de las comunidades educativas, que valoran que los alumnos puedan cursar 1º y 2º de Secundaria en su propio colegio, junto a sus compañeros, antes de dar el salto al instituto en 3º, ya con 13 o 14 años.

"En apenas un mes y medio desde el inicio del curso ya hemos recibido una veintena de propuestas para unirse el próximo año, y confiamos en que el número siga creciendo", señaló el consejero.

El interés por el programa es tal que, según fuentes de la Consejería, casi 300 colegios solicitaron información sobre el modelo durante el pasado curso.

No todos pueden incorporarse de inmediato: los centros que quieran sumarse deben contar con el aval de sus Consejos Escolares y disponer de unas instalaciones adecuadas que solo requieran pequeñas obras o adaptaciones.

Los técnicos de la Consejería de Educación serán los encargados de analizar la viabilidad de cada propuesta. Como ocurrió el año pasado, el Gobierno regional reservará una línea específica de presupuesto para facilitar la adaptación de los colegios que obtengan autorización para ofrecer la ESO.

Expansión del modelo

El conocido como modelo "EGB" —que remite al formato de enseñanza básica general en el que Primaria y los dos primeros cursos de Secundaria convivían en el mismo centro— fue uno de los compromisos personales de Isabel Díaz Ayuso en la pasada legislatura.

La presidenta defendió su implantación como una forma de "reforzar la madurez y la estabilidad emocional" del alumnado, además de mejorar la coordinación pedagógica entre etapas.

La fórmula ha despertado interés más allá de Madrid. Murcia ha anunciado que comenzará a implantar un programa similar, siguiendo la senda de la Comunidad madrileña y adaptando el modelo a su propio sistema educativo.

Con el impulso de esta segunda fase, el Ejecutivo autonómico prevé que el número de colegios con ESO integrada siga aumentando durante los próximos cursos.

El objetivo, explican desde la Consejería, es consolidar un modelo "flexible y eficaz" que permita a las familias mantener a sus hijos en el mismo entorno educativo durante más años y que, a la vista de los datos, ya ha generado una auténtica lista de espera entre los colegios públicos madrileños.