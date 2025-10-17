Aranjuez se suma a la rebelión contra la tasa de basuras mientras las cartas para pagarla ya les llegan a los vecinos

Aranjuez se une a la lista de municipios madrileños que se 'rebelan' contra el inminente pago de la tasa de basuras, un nuevo impuesto que rondará los 140 euros por vivienda sobre el que muchos ayuntamientos madrileños están haciendo malabares para que tenga el menor impacto en el bolsillo de los vecinos.

En el caso de Aranjuez, el Ayuntamiento ha publicado que los arancetanos comenzarán a recibir la notificación correspondiente al cobro de la nueva tasa la próxima semana.

Además, desde el consistorio destacan que, hasta la entrada en vigor de esta obligación estatal, el coste total de la recogida, transporte y tratamiento de residuos era asumido íntegramente por el Ayuntamiento.

Por este motivo, el Gobierno Municipal se compromete a eliminar la Tasa de Gestión de Residuos en cuanto deje de ser una imposición legal, ya que, según publican, ya vienen asumiendo este coste y demostrando una gestión económica, eficiente y responsable.

El consistorio también informa del inicio del cobro: si la notificación se recibe entre los días 1 y 15 de cada mes, el pago podrá realizarse hasta el día 20 del mes siguiente. Si se recibe entre los días 16 y el último día del mes, el plazo de pago será hasta el día 5 del segundo mes posterior.

El Ayuntamiento de Aranjuez ha diseñado un plan para que los vecinos tengan bonificaciones en la tasa según cada situación: - 95% de reducción para personas en situación de vulnerabilidad económica. - 50% de reducción para quienes instalen sistemas de compostaje doméstico o comunitario. - 40% o 60% de reducción en la cuota variable para familias numerosas (categoría general o especial). - 25% de reducción por eliminación de residuos alimentarios. Entre los requisitos: ser titular de actividad dedicada a la distribución alimentaria y/o restauración, que sean sujetos pasivos de la tasa; tener establecidos sistemas de gestión que reduzcan los residuos alimentarios en colaboración con entidades sociales sin ánimo de lucro. - 100% de reducción para quienes acrediten una gestión privada integral de sus residuos.

La 'rebelión' contra el 'tasazo'

Aranjuez se suma a la 'guerra' contra la tasa de basuras con las citadas medidas, pero no es el primer municipio en comunicar a sus vecinos medidas para que la nueva tasa tenga el menor impacto posible en el bolsillo de los vecinos.

Uno de los municipios más díscolos ha sido Leganés, cuyo alcalde, Miguel Ángel Recuenco, anunció que no la iba a aplicar en el municipio en el que gobierna.

"La directiva de la Unión Europea habla de tomar medidas incentivadoras, pero la legislación estatal en ningún momento establece este tipo de medidas que desincentivan, sino todo lo contrario. No creo que nadie encuentre incentivador el pagar impuestos o tasas, no es ese el concepto de la Directiva Europea. De hecho, en algunos países de Europa incluso se les paga a los vecinos por reciclar", explicó el primer edil de Leganés a Madrid Total a principios de enero.

Arganda creó un 'truco' para que los vecinos no sufrieran el coste íntegro de la tasa en sus bolsillos: una rebaja del 15% para el pago del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM).

Por eso, en palabras del alcalde Alberto Escribano, el principal objetivo de la reducción del IVTM es "aliviar la carga de las familias de Arganda y que su dinero esté en su bolsillo". "Vamos a hacer todo lo posible para ayudarles a afrontar la Tasa Sánchez de las basuras", afirmó el primer edil.

Por otro lado, este nuevo impuesto no se puede domiciliar y variará dependiendo de la zona. Sólo se sabe que la tasa media estará cerca de los 140 euros por vivienda, pero habrá barrios, como en Aravaca, donde se llegue a pagar 547 euros por casa y otros, como el distrito de Villaverde, donde en algunos casos no se pase de los 47 euros.

Se calcula que la nueva tasa del Ayuntamiento de Madrid le va a proporcionar unos 296 millones de euros a las arcas municipales. Si bien, en Hacienda recuerdan que en realidad serán 256 millones el extra porque el Consistorio ya ganaba 40 millones por la actual Tasa de Residuos Urbanos de Actividades (TRUA), que deja de cobrarse.