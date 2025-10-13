Boadilla, elegida por una cadena francesa para abrir el segundo hotel en más de 20 años: "Mejor relación calidad precio"

Boadilla del Monte sumará un nuevo hotel a su, hasta ahora, limitada oferta de alojamiento. El Ayuntamiento ha aprobado la licencia de obra y actividad para la construcción de un establecimiento de la cadena B&B Hotels, que se levantará en el Polígono Prado del Espino, en las calles Carpinteros, 13 y Vidrieros, 8.

El proyecto contempla un edificio moderno con 142 habitaciones, zonas comunes y 42 plazas de aparcamiento. La licencia se ha tramitado bajo el procedimiento conjunto de obra y actividad (Proyecto Básico), un paso clave para reforzar la capacidad hotelera del municipio.

Hasta ahora, la oferta hotelera en Boadilla era muy limitada. El municipio contaba únicamente con el TH Boadilla, inaugurado en 2003, un pequeño hotel de dos plantas y 70 habitaciones dobles.

El Antiguo Convento, por su parte, solo abre sus puertas para eventos y bodas, pero no funciona como alojamiento general.

Con la llegada de este nuevo B&B, Boadilla empezará a cubrir un déficit histórico de plazas hoteleras que dificultaba la celebración de grandes citas y la acogida de visitantes de paso.

El nuevo hotel promete dinamizar la actividad local, convirtiéndose en una infraestructura útil para eventos, congresos, competiciones deportivas y empresas que operan en los parques empresariales de la zona.

También ofrecerá una solución temporal a familias en proceso de mudanza o transición, que hasta ahora apenas contaban con opciones de alojamiento en el municipio.

El futuro hotel estará gestionado por B&B Hotels, una cadena con presencia en 17 países y más de 897 establecimientos en funcionamiento. Su filosofía se basa en ofrecer un alojamiento accesible, eficiente y sostenible, con servicios centrados en lo esencial: descanso de calidad, desayuno cuidado, buena conectividad y trato cercano.

La compañía destaca además por su compromiso medioambiental: ha eliminado los plásticos de un solo uso en sus habitaciones y cuenta con una de las huellas de carbono más bajas del sector, con 1,65 kg de CO₂ por noche.

Con este segundo hotel, Boadilla del Monte da un paso importante para diversificar su oferta turística y empresarial, ganando atractivo como sede de eventos y destino para visitantes, profesionales y nuevas familias que llegan al municipio.