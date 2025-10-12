La DGT avisa a los madrileños: las 4 cámaras únicas en España que alertan a los conductores por multas de hasta 400 euros

Madrid es una ciudad que no para de crecer. No solo en número de habitantes, sino también en movimiento. Y es que la capital de España se identifica por ser una urbe que nunca para. Por ello, tienen tanta importancia los sistemas de transporte.

Aunque muchas personas se mueven cada día en Metro, en autobús o en Cercanías, lo cierto es que Madrid sigue siendo la ciudad de España con más desplazamientos por carretera. Así es como se producen esos atascos eternos que no bajan de la hora de media cada mañana o cada tarde.

Esta actividad tan incesante ha provocado que la Dirección General de Tráfico se haya propuesto el objetivo de reducir tanto los accidentes como las consecuencias de los mismos para así intentar bajar la siniestralidad. Bajo esa premisa lleva varios años instalando una gran cantidad de dispositivos de control en las carreteras.

Solo en este año 2025 está previsto que se instalen 122 nuevos radares fijos y de tramo para vigilar, entre otras cosas, los excesos de velocidad. Sin embargo, la DGT tiene ahora una nueva preocupación que nada tiene que ver con la velocidad, pero que mantiene en alerta a los madrileños.

Se trata de las nuevas cámaras de seguridad que van a controlar ciertos movimientos de los conductores para evitar que cometan la infracción de pisar las líneas. Las cámaras capaces de pillar estos comportamientos son nuevas y las cuatro que han llegado a España están en Madrid.

¿Cómo trabajan los nuevos radares de la DGT?

Los controles de la Dirección General de Tráfico van mucho más allá de la velocidad. En los últimos años, la institución se ha especializado en 'cazar' otros comportamientos habituales de los conductores como saltarse un stop, un semáforo o no llevar el cinturón de seguridad puesto.

Sin embargo, ahora la DGT se encuentra utilizando una serie de nuevas cámaras que son únicas en España. Hasta el momento han salido a las carreteras solo cuatro, pero las cuatro se encuentran en la Comunidad de Madrid. Y su misión principal es un poco distinta, ya que se encargan de que se respeten las líneas continuas.

Los puntos kilométricos en los que podemos verlas son los siguientes. La primera está en el kilómetro 15,9 de la A-1 (autovía del Norte) en sentido decreciente a la altura de Alcobendas. La segunda, en el kilómetro 11,8 de la A-2 (autovía del Nordeste) en sentido decreciente, en las inmediaciones del Aeropuerto de Barajas.

La tercera se sitúa en el kilómetro 16,9 de la A- 42, en sentido decreciente, tras superar el municipio de Getafe. Y la cuarta está en el kilómetro 20,2 de la A-6 en sentido decreciente, muy cerca de Las Rozas.

Estas nuevas cámaras, que son únicas en España, siguen un procedimiento un tanto complejo a través de dispositivos de videovigilancia que la DGT tiene distribuidos por las diferentes carreteras. El objetivo es identificar cuándo un conductor rebasa una línea continua o cuándo comete una infracción al invadir el carril contrario o una zona prohibida.

El sistema consiste en lo siguiente. Dos cámaras están equipadas con un sistema de lectura de matrículas se colocan en los puntos donde los vehículos se incorporan a la autovía principal. En ese momento capta la imagen para verificar si ha realizado la maniobra de manera correcta.

La perspectiva de grabación se consigue con un dispositivo al inicio del carril de acceso y otro unos metros más adelante, lo que permite recopilar la información necesaria para la supervisión.

En caso de que estas cámaras, que van a traer de cabeza a los madrileños, pillen a algún conductor, la multa sería de 200 euros, pero sin acarrear una retirada de puntos del carnet. Sin embargo, si la infracción implica conducción temeraria o se realiza sobre una doble línea continua, la sanción puede subir hasta 400 euros y añadir la retirada de puntos (hasta 4 o 6 según la gravedad).