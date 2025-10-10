Trabaja en Madrid y se muda a vivir a solo 30 minutos en tren: "Las viviendas cuestan 300.000€ menos de media"

Hace no mucho tiempo, Madrid ejercía una función similar a la de un imán. Todo lo que se acercaba era atraído por la capital de España. Por ello, millones de personas 'se pegaban' por encontrar un lugar en el que vivir y un trabajo con el que poder mantenerse. Sin embargo, eso ya no es así.

Ahora es cada vez más difícil encontrar un trabajo. E incluso aquellos que lo tienen no disfrutan de una situación desahogada, ya que vivir en Madrid exige hoy más de lo que los salarios permiten. Ahorrar es un imposible y llegar a fin de mes es una cuenta atrás por la supervivencia.

Por ello, es más frecuente que nunca el fenómeno del 'ciudadano viajero'. Aquel que trabaja en un sitio y que va y viene a su domicilio, buscando oportunidades inmobiliarias imposibles de hallar en zonas como Madrid. Lo bueno es que esta situación ha hecho que sus provincias cercanas crezcan.

Gracias a eso, muchos madrileños sin sitio han terminado recalando en zonas como Toledo, Cuenca, Guadalajara, Segovia o Ávila.Tal y como apuntan los expertos, todas ellas tienen un denominador común. Las viviendas son hasta un 60% más baratas que en Madrid.

Eso, unido a la buena comunicación de los transportes, que nos permiten estar en Madrid en cuestión de una hora por carretera o incluso de 30 minutos en tren, hace que cada vez haya más personas que trabajen en la capital y que vivan en todos estos sitios como indica el portal especializado Fotocasa.

¿Cuánto cuesta vivir a 30 minutos de Madrid?

Mientras el precio de la vivienda en Madrid se encuentra en máximos históricos, algunas de las provincias más importantes del centro de España intentan aprovecharse de esa situación. Segovia, Valladolid, Cuenca, Toledo, Guadalajara, Ávila o Ciudad Real son opciones cada vez más cercanas.

Actualmente, hay zonas urbanas de Madrid que están conectadas con estas ciudades por tren en trayectos de entre 30 y 60 minutos. Eso es menos de lo que muchas personas que viven en la capital pasan en el coche o en el Metro para ir a trabajar.

Sin embargo, la ventaja es que ellos ahorran mucho más en su vivienda, ya sea de alquiler o de compra. El caso más significativo es Segovia, conectada por vía ferroviaria con Madrid en un viaje de sólo 27 minutos.

No obstante, mientras en la capital el metro cuadrado cuesta de media 5.617 euros, en la ciudad segoviana este precio se reduce hasta los 2.040 euros. Es decir, un 63% menos. Por una vivienda de 80 metros cuadrados que en Madrid pagaremos 450.000 euros, en Segovia nos costaría solo 164.000 euros.

Si queremos seguir ahorrando podemos apostar por Toledo, situada a una distancia similar, pero donde el precio por metro cuadrado se sitúa en torno a los 1.820 euros. Es decir, que ese piso de 80 metros cuadrados nos costaría alrededor de 145.000 euros.

Pero sin duda alguna, los ejemplos más extremos son Cuenca y Ciudad Real. Ambas con un trayecto similar, que supera brevemente la hora de viaje. Sin embargo, el metro cuadrado baja hasta los 1.748€ y los 1.396€ respectivamente.

En todas estas ciudades conseguiríamos un ahorro en vivienda abismal sin tampoco invertir en nuestro viaje un tiempo mayor al que millones de madrileños utilizan cada mañana sin dejar de vivir en plena ciudad.

Por si esto fuera poco, no solo vivir en estas ciudades supone un gran ahorro, sino también viajar si lo comparamos con el coche y el coste de la gasolina. El abono de diez viajes con descuento en Renfe cuesta 28,40€ para viajar desde Segovia, 28,40€ desde Toledo, 67,10€ desde Cuenca y 60,70€ desde Ciudad Real.