Nuevos cortes en la A-1A entre El Molar y Pedrezuela por las obras de Puente: desvíos y rutas alternativas durante estos días

La autovía A-1 en Madrid en una imagen de archivo. Alejandro Martínez Vélez / Europa Press

En la A-1A también se está avanzando con las obras que permitirán la integración urbana de la autovía a su paso por El Molar y Pedrezuela, en la Comunidad de Madrid (entre los kilómetros 40,8 y 45,5).

Se trata de unas actuaciones que permitirán la construcción de un bulevar central, un carril bici y la reordenación de los accesos a lo largo de las calzadas de la autovía. En concreto, en esta fase se van a iniciar los trabajos de demolición de la estructura del enlace de acceso a Pedrezuela, en el km 44,14.

Para estas, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha anunciado que desde este lunes y durante los próximos 10 días, se producirán afectaciones al tráfico en las dos calzadas de la vía entre los kilómetros 43,100 y 45,500 -hasta que terminen los trabajos de desmontaje y demolición de la estructura-. Estos serán en horario de 7.00 horas a 21.00 horas.

Rutas alternativas

Por ello, se habilitarán algunos desvíos e itinerarios alternativos señalizados. Para los vehículos que circulen sentido Burgos, se propone la salida 43 de la autovía, acceso a El Molar, para circular por la Calle De Los Nardos continuando con la Calle De La Rosaleda, donde se podrá acceder a Pedrezuela o incorporarse a la A-1A por el ramal de salida del enlace 44, que prestará servicio en doble sentido.

Los que circulen sentido Madrid, el tráfico se desviará por el ramal de salida 44 de la autovía, punto en el que se podrá entrar al municipio de Pedrezuela o continuar por el ramal de entrada km 44 a la A-1A sentido Madrid.

Transportes inicia las obras para adaptar a peatones y ciclistas la A-1A en El Molar y Pedrezuela. Ministerio de Transportes

Para los vehículos pesados que circulen en sentido Madrid, a excepción de los autobuses interurbanos, el tráfico será desviado por la variante exterior A-1.

Los que quieran entrar en Pedrezuela deberán hacerlo tomando el enlace 47 de la A-1, realizar el cambio de sentido hacia Madrid, continuar por la A-1A y entrar a Pedrezuela por el enlace 44 de la A-1A.

Los vehículos pesados que circulen en sentido Burgos, tendrán los mismos desvíos que el resto de vehículos en esta dirección descritos anteriormente.

Durante los mismos, en horario de 21:00 a 7:00 horas, se mantendrá otra configuración para el tráfico rodado, que se aplicará también durante las 24 horas del día, una vez finalizada la actuación.

En concreto, los accesos a Pedrezuela en ambos sentidos se realizarán desde la salida 43 de la A-1A por las calles de los Nardos y de la Rosaleda del municipio de El Molar.

Además, entre el km 44,1 hasta el 45,5, actualmente se encuentra cerrada al tráfico la calzada dirección Madrid, circulando los vehículos en los dos sentidos por la calzada dirección Burgos. Esta situación continuará igual que hasta ahora.

Unos 11 millones

Esta actuación cuenta con un presupuesto de unos 11 millones de euros financiado con los Fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La demolición de la estructura se realizará en cuatro fases: primer, el corte longitudinal del tablero del puente para independizar las vigas a retirar; segundo, el desmontaje de las vigas con grúa; tercero, la demolición de las vigas, y por último, el corte y demolición de las pilas de la estructura.