De la clase a las pirámides: el proyecto de Madrid que llevará a 20 alumnos a explorar Egipto con un famoso arqueólogo

Al más puro estilo Indiana Jones o Howard Carter, 20 jóvenes madrileños tendrán la oportunidad de vivir el próximo verano, una aventura única: viajar hasta Egipto para recorrer las pirámides de Giza, el Valle de los Reyes o el templo de Karnak de la mano del arqueólogo y divulgador Rubén Villalobos.

Una expedición que forma parte de Madrid Xplora, un nuevo programa educativo y social impulsado por la Comunidad de Madrid que busca premiar el esfuerzo académico y el compromiso social de los estudiantes más jóvenes.

El proyecto, presentado por Isabel Díaz Ayuso durante el Debate del Estado de la Región, seleccionará a veinte estudiantes nacidos en 2009 o 2010 que, además de tener todas las asignaturas aprobadas, deberán contar con el carné joven de la Comunidad y presentar un proyecto Xplora.

Este trabajo, que podrá ser escrito, audiovisual, musical o incluso manual, deberá girar en torno a la sostenibilidad, la salud, el deporte o los hábitos de vida saludable.

El jurado valorará la originalidad, el esfuerzo personal y el compromiso social de los aspirantes, que podrán presentar sus candidaturas hasta el 9 de enero de 2026.

La aventura tendrá lugar a finales de junio de ese mismo año, con un itinerario que combina historia, deporte y solidaridad.

Además de adentrarse en los secretos de una de las civilizaciones más influyentes de la humanidad, los jóvenes podrán remar en kayak por el Nilo, acampar en el desierto o participar en actividades deportivas y sociales.

Todo ello bajo la dirección de Rubén Villalobos, que a los 19 años trabajó en la superproducción Exodus de Ridley Scott y que hoy cuenta con más de 340.000 seguidores en YouTube gracias a su labor de divulgación sobre el Antiguo Egipto.

“Estoy convencido de que esta aventura supondrá un antes y un después en la vida de los jóvenes participantes. Les va a abrir la mente, van a descubrir una cultura muy distinta y su visión del mundo va a cambiar”, asegura el arqueólogo.

Rubén cuenta a Madrid Total que este viaje no tiene "nada que ver con los circuitos turísticos": "Vamos a recorrer el país desde el sur hasta el norte y accederemos a lugares donde los turistas no llegan gracias a permisos que nos da el Gobierno egipcio".

"Haremos una noche en la base de la Gran Pirámide y accederemos a su interior y a todas las cámaras", relata.

También habrá actividades deportivas, como "montar en kayak por el Nilo".

Según cuenta Rubén Villalobos, se puede viajar a Egipto de muchas maneras, pero él busca que este viaje "cambie la vida de los afortunados".

"El viaje llega en un momento perfecto para los 20 estudiantes que se encuentran en un punto de pasar de la adolescencia a la vida adulta y van a conocer una cultura única que les abrirá la mente", explica.

Por este motivo, este arqueólogo anima a todos los estudiantes a que se apunten, ya que no sólo será "muy divertido", sino que les garantiza "que les cambiará la vida".

El programa cuenta con el patrocinio de Quirónsalud y el respaldo de instituciones como la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, la Sociedad Geográfica Española, el Museo Arqueológico Nacional y el CSIC.

Tras el lanzamiento en Egipto, Madrid Xplora prevé continuar con nuevas expediciones en otros destinos. Madrid Xplora está organizado por Trex Xploring, la empresa de producción deportiva y audiovisual fundada por el escritor y periodista Eric Frattini junto a Araceli Aranda.