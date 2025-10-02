Rivas coloca la bandera palestina en el balcón del Ayuntamiento para protestar por el asalto a la Flotilla

El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid ha colocado este miércoles la bandera de Palestina en la fachada consistorial como gesto de denuncia tras el asalto a la Flotilla Global Sumud, una iniciativa que transportaba ayuda humanitaria con destino a la franja de Gaza.

La flota, compuesta por 44 embarcaciones, llevaba un mes de travesía y, según la información difundida por el Gobierno municipal, veinte de ellas fueron abordadas la noche del miércoles por fuerzas israelíes.

Con esta acción, el consistorio ripense reitera su rechazo al genocidio en Gaza, donde, de acuerdo con las cifras mencionadas por el Ayuntamiento, han muerto más de 65.000 personas, entre ellas 20.000 menores.

La institución recuerda que la ciudad mantiene desde hace años un compromiso sostenido con Palestina a través de distintas iniciativas políticas, sociales y culturales.

Apoyo a la comunidad educativa

Entre ellas destacan el Campo de Trabajo en Palestina, en el que han participado más de un centenar de jóvenes ripenses y que en los últimos años ha incluido también la visita a Rivas de chicos y chicas palestinos vinculados a una escuela de circo; el festival Grimey por Palestina, que se celebra en las Fiestas de Mayo y destina su recaudación a proyectos solidarios; o la colaboración con la UNRWA, la agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos en Oriente Próximo.

El Ayuntamiento también ha mostrado su respaldo a la comunidad educativa local, que ha impulsado actos de denuncia contra la violencia en Gaza. El Gobierno municipal ha recordado que estos espacios cuentan con su apoyo tras la prohibición de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, de realizar actividades de sensibilización en los colegios.

La alcaldesa, Aída Castillejo, remitió el pasado 18 de septiembre una carta a los centros escolares y a las asociaciones de familias defendiendo la autonomía de los colegios municipales para organizar este tipo de iniciativas, al entender que forman parte de la construcción de modelos de convivencia basados en la igualdad, la solidaridad y el respeto a los derechos humanos.

El Ejecutivo local ha animado a la ciudadanía a sumarse a las acciones de solidaridad con Palestina y ha subrayado la necesidad de reforzar los valores de paz y defensa de los derechos humanos en el actual contexto de violencia en la región.