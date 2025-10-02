Ayuso activa una lanzadera para intentar evitar el caos de los estudiantes en Moncloa por las obras de la L6 de Metro

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene durante un pleno en la Asamblea de Madrid, este jueves. Eduardo Parra Europa Press

El cierre por las obras de la Línea 6 de Metro de Madrid impulsadas por la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha supuesto que los estudiantes empiecen el curso sumidos cada mañana en un completo "caos" para llegar a la Universidad Complutense.

Las rutas alternativas desde Moncloa y otros puntos hasta el momento están siendo buses que van "petados" —según contaron los propios usuarios a Madrid Total—, al igual que la Línea 3 de Metro.

Ante este inicio de curso convulso, la presidenta de la Comunidad de Madrid se lanza al rescate de estos pasajeros anunciando este jueves en el pleno de la Asamblea de Madrid una posible solución.

La presidenta Ayuso ha informado de que habrá un nuevo servicio de lanzaderas entre Moncloa y Ciudad Universitaria entre las siete de la mañana y las nueve y media de la noche. Además, van a incrementar el número de trenes de las 12 líneas.

A partir del próximo lunes se pondrá en marcha este servicio gratuito de autobuses lanzadera, conectando Moncloa con Ciudad Universitaria sin paradas, mientras duren las obras de renovación de la línea circular.

Este servicio funcionará de lunes a viernes durante 14 horas y media de manera ininterrumpida, con una frecuencia de cinco minutos en hora punta y diez minutos en horas de menor demanda.

Además, Ayuso ha avanzado que se reforzará la capacidad del Metro con la incorporación progresiva de trenes, pasando de 295 a 319 convoyes en las 12 líneas, recuperando la cifra de octubre de 2024, aunque la Línea 6 no esté activa totalmente.

Durante septiembre, la Comunidad batió su récord de viajeros en Metro con 62,4 millones de desplazamientos, un 4,41% más que en el mismo mes de 2024, pese a la suspensión parcial de la Línea 6.

Desde el arranque de las obras del arco este entre Legazpi y Moncloa, el 6 de septiembre, se ha habilitado un servicio sustitutivo gratuito de autobuses que utilizan unos 130.000 pasajeros al día.

Estos trabajos son clave para el proyecto de automatización previsto para 2027, que convertirá la Circular en la primera línea de Madrid con conducción automática y permitirá aumentar capacidad y frecuencia, mejorando el servicio en la infraestructura más usada por los madrileños, con 116 millones de usuarios en 2024.

En septiembre, las Líneas 1, 10 y 3 han registrado mayor demanda y han recibido refuerzos, mientras que el arco oeste de la Línea 6, ya en funcionamiento, ha sumado 3,5 millones de viajes. Las estaciones con más tránsito han sido Sol, Moncloa y Plaza de Castilla.