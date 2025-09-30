El PSOE denuncia que la ley de basuras de Ayuso aumenta la carga de los vertederos de Pinto, Loeches y Colmenar Viejo

La portavoz del PSOE en la Comunidad de Madrid, Mar Espinar, en una fotografía de archivo. Europa Press

El PSOE de Madrid ha denunciado este martes la política de gestión de residuos de la Comunidad de Madrid al considerar que va a incrementar el volumen de residuos en los tres grandes 'vertederos' de la región: Pinto, Loeches y Colmenar Viejo.

Tras un análisis del borrador de la conocida como estrategia de economía circular, los socialistas aseguran que el equipo de Isabel Díaz Ayuso ha elaborado una ley “completamente inútil” y ha abocado a la Comunidad a un nuevo fracaso en la gestión de residuos.

Los socialistas han alertado de que el borrador, cuyo periodo de alegaciones ha concluido hoy, ha mantenido intacto el modelo actual y ha incrementado la presión sobre las tres grandes plantas de residuos de la región: Pinto, Loeches y Colmenar Viejo.

“El borrador presentado por el Gobierno regional ha despreciado las oportunidades que ha ofrecido la economía circular y ha repetido un sistema que nunca ha cumplido los objetivos marcados”, ha criticado el secretario de Transición Justa y Medio Ambiente del PSOE-M, Álvaro Abril.

Según ha remarcado, el plan ha ignorado la necesidad de políticas industriales, de innovación, sensibilización, competitividad y salud, y ha condenado a la región a seguir dependiendo de los mismos puntos de vertido.

Los socialistas reclaman con esta denuncia la creación de un Consorcio regional que optimice recursos económicos y humanos y quede respuesta a las carencias de la mayoría de municipios madrileños, especialmente los más pequeños.

De los 179 que componen la región, 142 tienen menos de 20.000 habitantes y 97 no alcanzan los 5.000, lo que, según el PSOE-M, hace inviable que gestionen de forma efectiva todas las fases del tratamiento y eliminación de residuos. De hecho, aseguran que la única ciudad que lo hace es Madrid capital.

En materia de financiación, han exigido que el impuesto que la Comunidad ha recibido por la incineración y el vertido, cedido por el Estado, haya tenido un carácter finalista y se haya destinado exclusivamente al desarrollo de la economía circular.

Además, en las alegaciones presentadas han reclamado un plan ambicioso de prevención y reutilización, industrias de reciclaje en la región, más educación ambiental y formación tanto para trabajadores como para administraciones y empresas.

“El modelo actual se ha agotado y la nueva estrategia de Ayuso no ha planteado soluciones reales. Madrid no ha podido seguir dependiendo de tres vertederos que ya han soportado una carga insostenible”, ha subrayado Abril.