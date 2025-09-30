Ayuso lanza un WhatsApp para que los pacientes puedan pedir, cambiar o anular sus citas médicas

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante la presentación este 15 de julio de Cuenta Digital.

Tras lanzar un canal de WhatsApp para solventar las incidencias de la red de Metro, la Comunidad de Madrid se prepara para contar con estas nuevas tecnologías y aplicarlas el ámbito de la sanidad.

Y es que, el consejero de Digitalización, Miguel López Valverde, ha anunciado en un encuentro con periodistas la puesta en marcha de un canal de WhatsApp por el que los usuarios podrán pedir cita en su centro de salud.

La herramienta será una más dentro del paquete de medidas digitales que la administración regional está poniendo en marcha y que se complementa con otras como añadir cada vez más funcionalidades a la App de Tarjeta Ciudadana.

Concretamente, el proyecto en el que está trabajando la Consejería de Digitalización es un chatbot dentro de WhatsApp con el que los madrileños podrán usar para pedir cita a su médico de cabecera.

"Estamos viendo que la gente se comunica cada vez más por WhatsApp sin importar la edad que se tenga. Por eso, vamos a usar esta herramienta para que la gente pueda pedir cita sanitaria", ha introducido.

Hay que recordar que un chatbot es un programa informático que simula conversaciones humanas a través de voz (en este caso será de texto), permitiendo a los usuarios interactuar y obtener respuestas automáticas a sus consultas.

Con el uso de la Inteligencia Artificial (IA), Madrid pretende que un paciente pueda escribir al SERMAS por, por ejemplo, un dolor de oídos y que este le agende una cita con su médico de cabecera.

Principalmente, esta herramienta servirá para atender citas médicas porque, como ha puntualizado López Valverde, "hay que tener mucho cuidado con el uso de la información" que "es crítica" y con la que "sólo podemos hacer ciertas cosas".

Desde la Consejería de Digitalización explican que este sistema va a ser muy orgánico porque el usuario no va a tener que entrar en una aplicación concreta, sino que dentro de su WhatsApp, igual que tiene una conversación abierta con un familiar o un amigo, lo tendrá con una cuenta de la Comunidad de Madrid.

Una vez dentro de la aplicación de mensajería instantánea, el paciente podrá abrir una conversación y no sólo pedir cita, sino también "modificarla", como puede pasar en la App de salud del SERMAS.

"Lo que tenemos que buscar es que la tecnología sea útil".

En sus declaraciones a los medios de comunicación, el consejero ha asegurado que son muchas las intervenciones que están llevando a cabo desde su consejería con el área de Fátima Matute y no sólo esta.

"Conjuntamente con el SERMAS y la Consejería de Sanidad, estamos llevando a cabo una simplificación de los procesos clínicos y protocolos automatizando servicios desde el mundo tecnológico", ha introducido.

El objetivo de su departamento, ha explicado el consejero, es que el sistema sea mucho "más eficiente" porque la tecnología está muy instalada en el marco de la sanidad desde hace mucho, pero con herramientas y tiempos bastante complejos. Por eso, su objetivo último es "simplificar" y hacer más fácil "la vida de los pacientes y de los médicos".