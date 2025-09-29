El pueblo a 20 minutos de Madrid en el que vive Gonzalo Miró: un chalé de lujo de 600m2 con piscina y ascensor

Madrid se ha ido convirtiendo en los últimos años en el lugar preferido de decenas de famosos. Rostros conocidos del cine, de la música o del deporte que encuentran en diferentes puntos de la capital su cuartel general.

Uno de los últimos casos ha sido el de Xabi Alonso. Y es que el nuevo entrenador del Real Madrid encontró hace ya un tiempo la que sería su nueva casa en esta aventura que arrancará con el Mundial de Clubes como momento de su debut.

Sin embargo, hay otros famosos que prefieren alejarse de la capital en cierto modo. Sin separarse mucho, para tener siempre Madrid, su calor y su vida en el horizonte, pero tomándose distancia para poder coger aire.

Así, muchos de los pueblos que rodean a la capital están llenos de rostros conocidos. Sucede con urbanizaciones de lujo como La Moraleja. Pero también con municipios como Majadahonda o Alcobendas. Es el caso de uno de los rostros más famosos de la televisión a nivel nacional.

Se trata de Gonzalo Miró, quien vive ahora uno de sus momentos más dulces tanto a nivel personal como profesional. Y que disfruta de la vida y de sus obligaciones laborales desde su impresionante chalé en Pozuelo de Alarcón, otro de esos municipios VIP.

¿Cómo es el chalé de Gonzalo Miró en Pozuelo de Alarcón?

El conocido tertuliano de radio y televisión Gonzalo Miró tiene la suerte de vivir en una de las zonas más bonitas y exclusivas de Madrid. Concretamente, en el municipio de Pozuelo de Alarcón. Y es que allí está la lujosa urbanización que hace las veces de cuartel general para él.

Y es que Miró vive en La Finca junto a tantos y tantos famosos. Allí posee una impresionante casa de más de 600 metros cuadrados que está hecha a medida y diseñada con todo lujo de detalles. Además, goza de todas las comodidades que uno podría imaginar para este tipo de casas.

Un adosado de diseño que el propio Gonzalo Miró ha mostrado en varias ocasiones incluso en programas de televisión. Y una zona que eligió por la exclusividad, la seguridad y la privacidad que ofrece a estas grandes personalidades.

La casa fue diseñada por Joaquín Torres y cuenta con una distribución en la que priman los espacios abiertos en su interior, pero que figura como un auténtico búnker desde el exterior. Así consigue dotar de discreción a todo su entorno.

La impresionante mansión de Gonzalo Miró cuenta con varios detalles que muestran su nivel. Quizás el más espectacular es que cuenta con un ascensor privado, y es que el chalé tiene cuatro alturas diferentes. Además, la casa tiene cuatro dormitorios, cinco baños, una zona de servicio y un garaje con acceso directo desde el interior.

Pero la parte preferida de Miró está en su exterior, y es que cuenta con una terraza de unos 75 metros cuadrados donde dispone de una impresionante piscina privada. Todo rodeado de zonas ajardinadas y con vigilancia las 24 horas del día.

Dentro del domicilio, Gonzalo tiene varios rincones diferenciados como su espacio de lectura, donde le gusta refugiarse del ruido mediático y de las obligaciones del día a día. Allí encuentra la paz que tanto busca después de su exposición constante.

En cuanto a la decoración destaca por ser de estilo contemporáneo, pero con algunos reflejos cálidos. Además, no destaca por tener grandes objetos que demuestren ostentación, sino que más bien apuesta por la sencillez y la funcionalidad.

Miró es un gran amante de la discreción, como muchas personas de su fama. Sin embargo, él lo lleva al extremo, ya que por ejemplo rechaza la idea de tener servicio. Solo lo reclama para determinados momentos.

Y a pesar de que tuvo un destacado paso por el programa MasterChef, lo cierto es que Miró pasa poco tiempo en su espectacular cocina, la cual sólo usa cuando no cumple con su hábito de comer y cenar fuera. Sin embargo, allí organiza grandes reuniones.

Miró suele mostrar a través de sus redes sociales que muchos de los espacios de su casa son utilizados para estos encuentros con amigos, familiares y conocidos. Y es que otra de las características del tertuliano es su hospitalidad. Y desde luego que casa y jardín tiene de sobra.