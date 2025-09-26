Madrid abrirá Velintonia este 1 de octubre para un concierto único de Miguel Poveda en homenaje a Vicente Aleixandre

La Comunidad de Madrid adquirió Velintonia en el mes de abril con el objetivo de convertirlo en un emblema de la generación del 27 y, concretamente, la figura de Vicente Aleixandre. ¿Su primer evento? Este uno de octubre cuando el cantaor Miguel Poveda dará un concierto en el que recitará los versos del Nobel de Literatura.

Así lo ha anunciado el consejero de Cultura, Mariano de Paco, este mismo viernes en un desayuno con los medios de comunicación. Bajo el título 'Por fin en Velintonia', se dará el pistoletazo de salida a un espacio cultural en el que la región ha puesto todo su empeño en adquirir tras una pugna con el Gobierno central.

Con este recital se pondrá en valor la casa del Premio Nobel de Literatura por la que pasaron numerosas figuras de las artes y las letras y que es todo un emblema de la poesía española del siglo XX.

El recital de Poveda será un paseo emocional por los versos que alumbraron la generación del 27 y a otros creadores artísticos. El cantautor estará acompañado por la guitarra de Jesús Guerrero, mientras que EduArtGranada realizará una intervención artística.

Las entradas para público general ya se pueden reservar, a partir de las 12 de la mañana, a través de la web de los Teatros del Canal, donde se encuentra la información sobre el horario y los accesos.

Esta será la primera actividad en la Casa de la Poesía, como ha renombrado la Comunidad de Madrid a Velintonia, pero no la última.

La Consejería de Cultura ha anunciado que el resto de actividades que se vayan a realizar se irán dando a conocer a través de la misma herramienta: la web de los Teatros del Canal.

¿Qué es Velintonia?

El Premio Nobel Vicente Aleixandre se instaló en la vivienda unifamiliar situada en el número 3 de la antigua calle de la Wellingtonia, que hoy lleva su nombre, en 1927, recién construida.

Allí, el sevillano celebraba reuniones y tertulias donde se reunían poetas, escritores, artistas e intelectuales del siglo XX. Esto la convirtió en un punto de encuentro que alcanzó su mayor notoriedad cuando recibió el premio Nobel de Literatura en 1977.

Tras su muerte, en 1984, Velintonia quedó deshabitada hasta su adquisición por parte del Ejecutivo autonómico el pasado mes de abril en una subasta pública por un importe de 3,1 millones de euros.

El objetivo del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso es convertirla en la Casa de la Cultura y que en ella se encuentre también la Casa Museo del escritor. Su apertura oficial está prevista para 2027 aunque, como ocurrirá con este concierto, habrá actividades puntuales en su interior.

La fecha, 2027, no se ha elegido al azar. El objetivo final es coincidir la reapertura de este espacio coincidiendo con el centenario de la generación del 27 y el 50 aniversario de la concesión del Nobel al poeta.