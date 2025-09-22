El sueño imposible de conseguir sólo dos zonas tarifarias en Madrid: "A día de hoy está subvencionado"

En su búsqueda de conquistar el cinturón rojo, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, eligió las ciudades del sur para realizar algunos de sus anuncios electorales más llamativos durante los comicios de 2023.

Uno de ellos, que todavía se le hace imposible al Gobierno regional, es el de reducir las zonas tarifarias a dos (la A y la B). El anuncio no era sólo una cuestión de siglas, sino también de dinero.

Con su propuesta, Ayuso simplificaba en dos únicas tarifas el uso del abono. Algo que supuestamente iba a beneficiar a los ciudadanos que más lejos están de la almendra central de Madrid.

Las cifras estaban calculadas y ella misma las pronunció: “Va a suponer un ahorro de 180 euros anuales a sus usuarios”. Para los titulares del abono más lejano (zona C1 y C2), esa rebaja equivalía a casi dos meses gratis de transporte.

Pero, por el momento, han pasado dos años y medio y la Comunidad de Madrid sigue manteniendo sus ocho zonas tarifarias. Un hecho que, según confirman fuentes de la Consejería de Transportes, no va a cambiar en un corto plazo.

Tal y como han confirmado estas mismas fuentes, la Comunidad sigue estudiando la posibilidad de simplificar el mapa en dos únicas zonas tarifarias —la A, para Madrid capital, y la B, para el resto de la región—, pero el proyecto tendrá que seguir esperando.

¿El motivo? Aún no se sabe si se mantendrán las bonificaciones extraordinarias al transporte público acordadas tras la pandemia de Covid-19 y vigentes todavía este año.

El Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) está analizando en estos momentos los informes de viabilidad para aplicar la medida, aunque el Gobierno autonómico insiste en que no puede “aventurarse” a tomar una decisión definitiva mientras el transporte público esté “subvencionado”.

Así lo explicó el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, en un desayuno informativo celebrado en la propia Consejería. Recordó que, a día de hoy, el transporte público en Madrid cuenta con una subvención extraordinaria: un 30% financiado por la Administración General del Estado y otro 30% por la Comunidad de Madrid.

“En base a esa subvención, en los próximos años tendremos que valorar si esas tarifas las podemos aplicar o no las podemos aplicar, pero de momento el transporte público está subvencionado”, apuntó Rodrigo.

El consejero añadió que, según avance la legislatura, se estudiará “si existe esa posibilidad de implantar las dos únicas tarifas”, aunque dejó claro que todo dependerá de que se mantenga esa vinculación específica con la financiación estatal y autonómica.

De momento, el sueño de un mapa tarifario reducido a sólo dos zonas sigue siendo, para la Comunidad de Madrid, una promesa pendiente y una incógnita económica y, para los vecinos, un ahorro que todavía no han podido notar en sus bolsillos.