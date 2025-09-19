La pesadilla de estudiar en barracones en Getafe: "Un aula de plástico en un parking" a 33 grados y con baños "rotos"

Los barracones habilitados este curso para los alumnos de 1º de ESO en el CEIPSO Miguel de Cervantes en Getafe. Plataforma 'IES Los Molinos Getafe ¡YA!'

Las clases para los alumnos de 1º de Educación Secundaria (ESO) del CEIPSO Miguel de Cervantes, en el barrio getafeño de Los Molinos, este curso no han empezado en un aula al uso. Se han trasladado a unos módulos prefabricados en el patio del edificio.

"Alrededor de 100 niños de 12 años se han encontrado en el cambio de su etapa de Primaria a Secundaria que les han dado un aula de plástico en un parking al sol", expresa Javier Torres, uno de los portavoces de la Plataforma 'IES Los Molinos Getafe ¡YA!', cuyos hijos son unos de los afectados por esta situación.

Y es que los vecinos del barrio de Getafe llevan cinco años esperando un instituto que no llega a pesar de las promesas de la Comunidad de Madrid. Desde la Consejería de Educación, en este aspecto, apuntan que ya se tienen los planos del nuevo instituto. "Las obras se licitarán en los próximos meses".

La previsión, por lo tanto, que barajan desde el Consistorio (por estimación de los plazos) es que el centro no llegue hasta, al menos, el curso 2027-2028. Por ahora, según señalan fuentes municipales, son unos 400 niños (de los 600 censados entre 12 y 17 años) los que tiene que trasladarse cada día a otros centros fuera del barrio por la falta de plazas suficientes.

Mientras tanto, la solución aportada ha sido la conversión del colegio Miguel de Cervantes (el único centro educativo público que hay en la zona) en un CEIPSO. Es decir, una escuela en la que, además de los cursos de Primaria, también se imparten los dos primeros de la ESO.

Los barracones en el parking del CEIPSO Miguel de Cervantes en Getafe. Plataforma 'IES Los Molinos Getafe ¡YA!'

El problema que señalan las familias es que en dicho colegio tampoco hay espacio para albergarlos, pues también se encuentra "saturado". "Hemos tenido clases en los pasillos. En muchas aulas se van a poner una especie de biombos móviles para dividirlas en dos. Nunca han tenido un gimnasio en condiciones, porque lo tenían habilitado con clases dentro. Tampoco tienen laboratorio ni aula de informática, y la biblioteca la han metido en un cuarto habilitado en un hueco", explica Luis Miguel Carrascosa, también portavoz de la plataforma.

Como consecuencia de la falta de espacios -y ante la llegada de 100 nuevos alumnos-, la Consejería ha habilitado estas aulas modulares "perfectamente equipadas", como especifican desde el Gobierno regional.

Los barracones

Sin embargo, las familias consideran que son "unas condiciones inaceptables en un centro público". "Parece que nuestros hijos son de segunda. Lo que les corresponde por ley no lo tienen; no pueden disfrutar de ello", afirma Torres.

El inicio del curso, el pasado 9 de septiembre, se dio de forma accidentada, "sin muebles y sin limpieza adecuada en los barracones". "Los alumnos tenían un examen de nivel y no pudieron hacerlo en sus aulas, porque estaban los operarios poniendo el mobiliario", asegura Carrascosa.

Estado de los barracones por dentro el primer día de clase. Plataforma 'IES Los Molinos Getafe ¡YA!'

"Que los menores sean ubicados en barracones ya es un esperpento que no es digno de la educación pública madrileña, pero que además se les obligue a recibir sus clases en el patio, es más propio de un sistema educativo sin recursos", explicaba la concejal de Educación, Ángeles García, en un comunicado del Ayuntamiento emitido el día anterior, denunciando que todavía no se había programado la limpieza, desembalaje y colocación de los muebles.

A lo largo de las dos semanas que ya llevan de curso, las familias han tomado nota de una serie de problemas que han ido apareciendo en estos barracones. En este sentido, explican que, tras realizar mediciones de temperatura en uno de los prefabricados, han tenido conocimiento de que las temperaturas que está soportando el alumnado alcanzan los 33 grados.

"Según marca el Real Decreto 486/1997, esta temperatura debería de estar entre los 17 y los 27 grados, por lo que se supera con creces dicha temperatura", protestan en un comunicado desde la agrupación.

"A esto, hay que sumar que las aulas modulares están instaladas en el parking del centro, que se utiliza a su vez como único patio de recreo para estos cursos, sin elementos que den sombra en todo ese espacio, exponiendo al alumnado a altas temperaturas sin protección suficiente tanto fuera como dentro de los barracones".

Comienzan las clases de Secundaria, Bachillerato y FP en la @ComunidadMadrid y el alumnado del B.° Los Molinos lo hace en Barracones sin mobiliario. De nuevo falta de planificación, tarde e improvisando. "Impecable" la gestión de la #EducaciónPública de la mano de @IdiazAyuso. pic.twitter.com/x69pJWUUc5 — IESLosMolinosGetafeYA (@IESMolinosGtafe) September 9, 2025

Afirman que estos son de "dimensiones reducidas", con "falta de ventilación" y los aparatos de A/A, "único sistema que tienen para enfriarlas, no funcionan".

Por otra parte, argumentan que el barracón instalado como baño tampoco "funciona correctamente", con sanitarios y grifos "rotos". Asimismo, tampoco está instalado todo el material escolar, como las pizarras digitales, "lo que deja a estos 100 niños en una situación de discriminación, incluso con sus propios compañeros del centro".

El esperado instituto

El miedo de las familias es que esto suponga retrasos en el procedimiento de construcción del instituto en el barrio. Y es que lo que califican como un "parche" temen que "dure bastantes años" permitiendo que la Comunidad de Madrid "se relaje en la construcción del instituto".

"Las familias no podemos tolerar que, teniendo una primera parcela disponible desde 2019, con una alta demanda de plazas de secundaria en el barrio desde hace ya bastantes años, arranquemos un año más el curso escolar en tan deplorables condiciones. La Consejería ha dejado abandonados a su suerte a centenares de alumnos que siguen sin ver su instituto público construido", añade Carrascosa.

Por su parte, desde el Ayuntamiento recuerdan que la 'migración' de alumnos a otros centros del municipio provoca que otros institutos también se vean colapsados.

De hecho, en el IES Elisa Soriano, del barrio de El Bercial, también se mantienen los barracones en el patio, mientras los alumnos y alumnas conviven con las obras inacabadas que debe hacer la Comunidad de Madrid. La situación es similar en el Centro de Educación Especial Santiago Ramón y Cajal, donde se han incorporado una veintena de alumnos y alumnas, obligando al centro a dividir las aulas actuales por la falta de espacio.

"Demuestran que este tipo de medidas, que se anuncian como temporales, acaban marcando toda la vida escolar de cientos de alumnos", comentan desde el Consistorio.