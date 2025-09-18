Padres de 47 colegios de Madrid contra la retirada de banderas palestinas de los centros: "Ayuso debe dar marcha atrás"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, hablando sobre el conflicto de Palestina durante un pleno en la Asamblea de Madrid, este 18 de septiembre. Fernando Sánchez Europa Press

"No es normal comenzar este curso con normalidad". Así de contundente ha sido la respuesta del conjunto de padres y madres representados en 47 asociaciones escolares después de conocerse que el Gobierno de la Comunidad de Madrid, con Isabel Díaz Ayuso a la cabeza, ha prohibido las muestras de apoyo a Gaza en los centros educativos madrileños.

Tras la polémica sobre la supuesta retirada de banderas palestinas en colegios de la Comunidad de Madrid, desde CONFAPA Madrid (confederación que aglutina 47 AMPAS, AFAS y FAMPAS de la región) aseguran en un comunicado este jueves que ha sido el Gobierno de Ayuso el que está prohibiendo que se cuelgue cualquier símbolo que tenga relación con el conflicto de Gaza en los centros escolares.

"Queremos denunciar la prohibición hoy anunciada por la señora Isabel Díaz Ayuso de enarbolar cualquier tipo de bandera palestina y de hacer ningún tipo de referencia a Gaza en los centros escolares madrileños", ha anunciado este jueves Fernando Mardones, portavoz de CONFAPA.

"Se trata de un genocidio. La señora Ayuso, el señor alcalde de Madrid, Martínez-Almeida lo siguen negando. No nos representa, no representa a familias de todo el arco ideológico madrileño. Creemos que debe dar marcha atrás", ha trasladado en nombre de cientos de padres y madres asociados.

La Comunidad de Madrid ha enviado instrucciones verbales a centros educativos ordenando la retirada de símbolos y actividades de apoyo a Gaza, según adelantó El País. Además, esta noticia se ha debatido este jueves en la Asamblea de Madrid.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid está prohibiendo las banderas palestinas en los centros escolares 🇵🇸



Esta decisión no es neutral: silencia a la comunidad educativa y limita su libertad de expresión frente a un genocidio.



Levantar la voz no es política, es un deber moral pic.twitter.com/uOuiFbPSZ4 — CONFAPA MADRID (@ConfapaMadrid) September 18, 2025

Pero este miércoles la polémica ya fue tema de debate. La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, acusó a Díaz Ayuso de ser "embajadora del genocidio. Es inadmisible que intente prohibir la bandera de Palestina en los colegios y por eso quiero anunciar que vamos a emprender acciones legales en cuanto esta orden ejecutiva se haga oficial".

Gaza, protagonista en la política madrileña

Por tanto, el conflicto en Gaza ha protagonizado este jueves la vuelta a la actividad ordinaria de la Asamblea de Madrid, marcado por unas declaraciones del PP autonómico antes del pleno evitando denominar como "masacre" las muertes en Palestina, como hace el partido a nivel nacional, mientras en el hemiciclo la oposición ha exhibido banderas palestinas.

Un día que el Gobierno regional ha aprovechado para anunciar que va a premiar con medallas de la comunidad al ganador de la Vuelta a España y a la propia organización que, a juicio de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, no han tenido el merecido reconocimiento por las protestas propalestinas en Madrid.

Después de que este miércoles el líder del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, se pronunciara en el Congreso por primera vez de forma contundente: "La masacre de civiles debe parar en Gaza. Y los civiles palestinos no son terroristas", el portavoz del PP en la Cámara madrileña, Carlos Díaz Pache, ha evitado usar el término "masacre" a preguntas de los periodistas.

En su lugar, ha apuntado que los "culpables" son quienes "empezaron la guerra y quienes utilizan de escudos humanos" a los ciudadanos.

"Todas las guerras tienen muertes de civiles que se pueden evitar", ha apuntado el portavoz del grupo parlamentario popular.

La portavoz del PSOE en la Asamblea regional, Mar Espinar, ha querido expresar su apoyo a Palestina mostrando una bandera de dicho país en el Pleno, a lo que Díaz Ayuso ha replicado: "A ver cuándo ponen la bandera de España o una de la Comunidad de Madrid, porque se les olvida a quién representan".

"Está usted más fuera que dentro, porque este es el Madrid que hace veinte años dijo que no a la guerra de Aznar; este es el Madrid que el domingo dijo que no a un genocidio; este es el Madrid que cada vez tiene más claro que no tienen lugar personas sin corazón, sin humanidad, sin dignidad", le ha dicho Espinar a la presidenta.

También se ha referido a este asunto la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, quien ha censurado que el PP haya respondido "con insultos y bulos" a las protestas propalestinas que paralizaron el final de la Vuelta.

"Creen que están insultando a la izquierda, y lo que están haciendo es insultar a Madrid, están insultando a los madrileños que piensan algo tan obvio como que bombardear hospitales y tiendas de campaña está mal", ha apostillado.

Ante las acusaciones de la izquierda, Díaz Ayuso les ha respondido que "no se dan cuenta" de que ella no tiene "la culpa" de la situación en Oriente Próximo: "Yo no hablo con Netanyahu, yo no sé quién es ese señor", ha agregado.