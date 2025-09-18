Las entradas para la Fórmula 1 en Madrid se agotan en dos minutos en la preventa: en espera 235.000 personas

Las entradas de la Fórmula 1 se han agotado en dos minutos, tras salir ya en preventa para los aficionados, y registran ya una lista de espera de 235.000 personas.

Así lo ha informado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, este jueves durante su intervención en el Pleno de la Asamblea de Madrid.

"El lunes salieron a la venta las entradas, la preventa, superando todas las expectativas. Las localidades generales se agotaron en dos minutos y hay además una lista de espera de 235.000 personas, especialmente desde América e Hispanoamérica. Esto significa cómo va a ser el Gran Premio Fórmula 1 para Madrid y para España", ha celebrado la presidenta desde la sesión de control al Gobierno en la Cámara regional.

En su ponencia, ha destacado también que, pese a las críticas por parte de la oposición a la F1 en la región, "a nadie le parezca mal" que el Circuito de F1 en Cataluña reciba "decenas de millones durante todo este tiempo".

"Felicito además al circuito de Montmeló porque tiene el apoyo de toda la izquierda, de los separatistas y del Gobierno de Sánchez. ¡Qué suerte tienen porque han recibido decenas de millones de euros durante todo este tiempo y a nadie les parece mal, como la Ryder Cup de Golf o la Copa América, qué suerte tienen, de verdad!", ha añadido.

Venta de entradas

La fecha de la venta de entradas oficial será el 23 de septiembre. Este día saldrán todos los tipos de pases disponibles para acceder a MADRING entre el 11 y el 13 de septiembre de 2026.

Los precios se darán a conocer el mismo día que salgan las entradas y, al igual que en otros grandes premios, variarán en función de la zona del trazado y las comodidades ofertadas en cada una de las categorías.

Las zonas VIP son uno de los puntos neurálgicos de todo Gran Premio. En Madrid, se podrá acceder al hospitality más grande de Europa, que llega de la mano de MATCH Hospitality.

Como es habitual, el Pelouse es la zona más económica del circuito. Las zonas verdes, sin grada, que dan buena visibilidad a la pista y permiten el movimiento entre distintas zonas del trazado para disfrutar de la carrera desde varias perspectivas.

Los asientos en tribuna se dividen en distintas categorías, en función de la cercanía al asfalto y la visibilidad disponible en cada una de ellas. La Bronze Grandstand se ubica en las zonas más generales del circuito.

En el siguiente nivel de precios se encuentran las Silver Grandstand. Las básicas se encuentran en las curvas clave del circuito, mientras que los giros más sorprendentes y con más adrenalina se reservan para la categoría 'plus'.

Ahora bien, para el que quiera disfrutar de la experiencia sin perderse ningún detalle, la Gold Grandstand ofrece vistas directas a la línea de meta, el pit lane y el podio. Esta opción cuenta también con asientos reservados con la máxima comodidad.