Ayuso concede la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid a la Vuelta a España: "Por el deporte y por la libertad"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado un apoyo de premio a la Vuelta a España después de las manifestaciones propalestinas que impidieron el final de la etapa el pasado domingo.

"Anuncio que vamos a conceder la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid el 2 de mayo a la Vuelta Ciclista a España porque es una de las competiciones internacionales que han intentado desguazar. Así que por el deporte y la libertad, vamos a dar estas condecoraciones", ha explicado en la Asamblea de Madrid.

La líder del PP madrileño también ha querido dejar claro que Madrid es una región de integración "y alegre", después de llamar "tristes a la oposición", y por eso apuestan por estos premios.

Además, también van a dar la Medalla Internacional de Madrid a Jonas Vingegaard por haber ganado la Vuelta Ciclista a España "porque no merece ser recibido sobre cajas de hielo por culpa de los que provocaron" las manifestaciones.

Tanto la portavoz del PSOE, Mar Espinar, como la de Más Madrid, Manuela Bergerot, han afeado en sus intervenciones la postura de Isabel Díaz Ayuso sobre el conflicto, a la que han llamado "portavoz de Netanyahu", por negarse a reconocer el genocidio.

Atlético de Madrid

Unos minutos antes del anuncio de estos premios, Ayuso había criticado que se persiga al equipo de Israel de la Vuelta asegurando que solo un corredor y el empresario que lo organizaba eran israelíes, el resto eran "británicos, canadienses..

"Estos deportistas no representan a Israel. Además, tenía un director que era español al que han perseguido por la calle y también a su mujer", espetado.

La presidenta madrileña ha recordado que este mismo empresario es uno de los patrocinadores del Atlético de Madrid y ha preguntado a la bancada socialista si "van a cancelar también" al equipo de la capital, "si van a pedir que lo expulsen de la Liga".

Frente a la bandera palestina, como la "bandera de la paz" que ha sacado Mar Espinar, la portavoz socialista en la Asamblea, Ayuso ha insistido en que "las imágenes que vieron el domingo, no representan al pueblo de Madrid" y que han dañado a la imagen de la región.

"Ahora irán por la Fórmula 1, por el MadCool... porque son ustedes unos tristes", ha criticado la líder regional.