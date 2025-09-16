Las obras, el cierre de la L6 y averías en el Metro amargan la vuelta a la normalidad: atascos y esperas de 30 minutos

Mediados de septiembre ya, y el transporte público en Madrid parece no mejorar después de unas primeras semanas de arranque, tras el verano, complicadas para la movilidad madrileña.

Este martes los problemas en el transporte público han estado a la orden del día. En una fecha en la que, además, empieza la Semana Europea de la Movilidad, muchos usuarios en redes sociales han estado criticando y mostrando su desagrado ante una situación de dificultad para llegar a sus respectivos destinos de trabajo o de estudio.

"Madrid es un caos. Entre metros que no funcionan nunca, Renfe que falla más que una escopeta de feria, medio Madrid en obras propiciando los atascos, poca oferta de buses tanto interurbanos como urbanos... No tiene sentido ninguno que no puedas moverte por Madrid de ninguna forma", escribe Alba, una usuaria en su cuenta de X (antes Twitter).

"¿Por qué no funciona nada en Madrid? Ni la Línea 6, ni la 10, ni los buses, los cercanías cada mil años y que se paran todo el rato en la vía...", publica López, otra cuenta de la misma plataforma. Apela, posteriormente, al Gobierno de la Comunidad de Madrid: "¿Vais a hacer algo o, como siempre, la culpa es de otros?".

Pero la peor parte en la jornada de este martes se la ha llevado el Metro. Concretamente, la estación de Alonso Martínez, donde confluyen las líneas 4, 5 y 10 del suburbano. Se trata de algunas de las más afectadas por las obras en la L6, debido a las que, desde principios de mes, la mitad este del recorrido se encuentra cerrada.

Parados en Alonso Martinez a la salida del anden porque llevan dos dias las escaleras estropeadas @IdiazAyuso @AlmeidaPP_ @metro_madrid la puta vergüenza pic.twitter.com/FubIxjcl5U — Grenouille🏳️‍🌈 🇪🇭 (@Suskind88) September 16, 2025

Esto ha provocado que los usuarios asiduos de la 'circular' (como se la conoce) -unos 400.000 pasajeros diarios- hayan tenido que diseminarse en rutas alternativas: los buses que se han habilitado como servicios sustitutivos, otros de la red de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) y las líneas más cercanas a las 6, como la 3, la 4 o la 10.

En el caso de Alonso Martínez, la mañana de este martes ha sufrido un apelotonamiento de gente a la salida y entrada de su estación, como consecuencia del gran número de usuarios.

Así lo han expuesto muchos usuarios de X: "Cientos de personas bloqueadas en los pasillos de Alonso Martínez. 30 minutos lleva interrumpida la línea 10 de Metro", ha escrito Ignacio Benito.

"Metro. Estación Alonso Martínez. Hora punta. Ninguna escalera mecánica funciona. Colas gigantescas en los pasillos. Los trabajadores y trabajadoras esforzándose para dar fluidez, imposible. Gente nerviosa y cabreada", ha publicado también Luis Alejandro.

Un día más en Alonso Martínez, 8:00 y más de 10 minutos para poder llegar al andén en plena hora punta.

Gran gestión @metro_madrid pic.twitter.com/CdTWSwgpO9 — Bea de Miguel (@beademi_) September 16, 2025

El problema habría sido la interrupción de la circulación en la línea entre las estaciones de Tribunal y Casa de Campo, en ambos sentidos, por incidencia en un tren durante un tiempo estimado de más de 15 minutos, como ha trasladado Metro de Madrid.

Además, los usuarios han apuntado a la demora en dicha estación un "fallo en las escaleras mecánicas" que, al parecer, no funcionaban, según se puede ver en vídeos subidos en sus perfiles de X.

Obras y L6

Se trata de un panorama que no se subsana y que está propiciado por las numerosas obras que se están acometiendo en la ciudad. Además de los trabajos actuales para la automatización de la 'circular' del suburbano madrileño, en superficie también se están produciendo atascos por diversas actuaciones.

En la A5 continúa la gran obra del Ayuntamiento de Madrid. Unos trabajos que se esperan hasta, al menos, 2026. Debido a esto, la capacidad de la vía ha quedado reducida a la mitad desde Campamento hasta casi finalizar la colonia de Batán.

@jorgerodrigodo @Transportes_CM @metro_madrid @ppmadrid @PPAsamblea @CRT_Madrid otro día más tenemos que dejar pasar varios trenes en la L10 casi al inicio de línea ya que viene saturada desde cuatro vientos. Hace 1 o 2 años se han reducido frecuencias de 2 a 4 minutos en hora... pic.twitter.com/TC5CrEBksf — batanero independiente (@SueldoPublico) September 16, 2025

Durante estos meses, el tráfico estará desviado a la calzada norte (en sentido salida de Madrid) y se cerrará por completo la calzada sur (en sentido entrada a Madrid), donde comienzan las obras de soterramiento.

Por otra parte, en el Paseo de la Castellana también se está llevando a cabo otro gran soterramiento entre la calle Sinesio Delgado y el Nudo Norte de la M-30. Por ello, quedan cerrados los dos carriles centrales de este tramo.

Por último, el proyecto conocido como Parque Ventas también estará provocando incidencias hasta finales de año. Actualmente, se ocupa un carril de circulación en sentido norte y se mantiene el mismo número de carriles de circulación en sentido sur, reduciendo el ancho de los carriles en ambos sentidos.

Todo ello ha provocado atascos y afecciones en autobuses tanto urbanos como interurbanos. Según algunos usuarios, muchos de ellos van llenos y con frecuencias más altas de lo normal.

toma allá!!!madrid colapsado, para sorpresa de absolutamente nadie.

cortan la línea 6 y no ponen 4 buses de mierda(un autobús no tiene la misma capacidad que un tren)para reemplazarla que van completamente llenos y no cogen a más gente. ir y volver de la uni es una genuina locura pic.twitter.com/8xPE96VeDz — ruth (@ruuth_zg) September 16, 2025

En este sentido, la Comunidad de Madrid "pide perdón" e "insiste en los trabajadores y el despliegue de las obras y su esfuerzo para reforzar todas las líneas".

En cuanto a la L6, afirman que están trabajando para esta sea "pionera". "En muy poco tiempo, y gracias a que los trabajadores están 24 horas, vamos a conseguir sacarlo adelante", han expresado a este diario. Asimismo, han asegurado que los planes de movilidad "están vivos" y se "adaptarán a los cambios que vengan".

Por su parte, desde la EMT aseguran "no tener registro de incidencias". "Estamos en temporada máxima de frecuencias; está toda la flota desplegada en la calle", confirman desde el organismo.