Los nuevos museos que abrirán en Madrid tras años de promesas: Valle de los Neandertales y Picasso

Recreación de una de las plantas del Museo de los Neandertales. EE

La red de museos de la Comunidad de Madrid va a seguir creciendo este 2026. Tras años de espera, los vecinos de Pinilla del Valle verán inaugurado durante el 2026 el centro de interpretación 'Museo del Valle de los Neandertales', y los de Buitrago de Lozoya podrán celebrar el inicio de las obras del Museo Picasso.

La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, lo anunció durante la primera jornada del Debate del Estado de la Región en la Asamblea de Madrid, donde avanzó que ambos proyectos se enmarcan en la apuesta del Ejecutivo autonómico por reforzar la oferta cultural en la Sierra Norte y descentralizar el patrimonio de la región.

El Museo-Centro de Estudio y Difusión del Valle de los Neandertales abrirá sus puertas en 2026 como espacio de referencia mundial para la investigación y divulgación de la cultura neandertal. Tres años más tarde de cuando se anunció que abriría sus puertas.

Está promovido por el Museo Arqueológico y Paleontológico de la Comunidad (MARPA), este nuevo enclave mostrará parte de los hallazgos procedentes de las excavaciones en los yacimientos de Pinilla, uno de los conjuntos arqueológicos más relevantes del Pleistoceno en la península ibérica.

El edificio, ya terminado, consta de dos volúmenes con entrada común y áreas destinadas a talleres de restauración, despachos, sala de reuniones y espacios para la exposición permanente. Los visitantes podrán recorrer una muestra detallada del proceso de excavación, con explicaciones sobre la geomorfología del lugar, la fauna del Pleistoceno y la recreación de un cubil de hiena.

Reconstrucción del ritual celebrado en la cueva Des-Cubierta.

En otra planta, la exposición girará en torno a la industria lítica recuperada en el Abrigo de Navalmaillo y a la recreación del Santuario neandertal de la Cueva Des-Cubierta, donde se hallaron fósiles de bisontes, uros, ciervos rojos y rinocerontes. Su disposición como trofeos de caza se considera un testimonio de las primeras formas de simbolismo cognitivo en esta especie.

Además de su valor científico, el centro está llamado a convertirse en motor turístico de la Sierra Norte, impulsando el turismo rural en la zona.

Museo del Valle de los Neandertales La exposición permanente del Museo del Valle de los Neandertales se desplegará a lo largo de dos plantas y cerca de 1.086 metros cuadrados construidos, combinando espacios de recepción con las distintas áreas temáticas dedicadas al visitante, tal y como publicó este diario en exclusiva. En la planta baja se dispondrá una sala con una gran pantalla panorámica del Valle del Lozoya que permitirá al público situarse en el paisaje, además de una maqueta a pequeña escala. También en esa planta se incluirá otra sala centrada en la geomorfología y climatología del entorno, y un área dedicada a la fauna del Pleistoceno, donde se exhibirán restos fósiles y se recreará la presencia de hienas como parte del ecosistema que coexistió con los neandertales. Museo del Valle de los Neandertales EE En la planta superior, la experiencia será más inmersiva: habrá recreaciones a tamaño real de cuevas, escenas de la vida cotidiana de los neandertales como alrededor del fuego, y un “abrigo” reconstruido del yacimiento de Navalmaillo para mostrar tareas domésticas y costumbres rituales.

Se ha previsto incluso una sala denominada “Cueva monumental” con réplicas humanas (neandertales y sapiens), comparaciones anatómicas y un falso techo de cielo estrellado de unos 25 metros cuadrados que reforzará la ambientación. Además, la exposición contemplará dos maquetas de gran tamaño que introducirán al visitante en la vida social y simbólica de los neandertales de la zona —su uso del fuego, su interacción con la fauna, sus posibles prácticas rituales—, un aspecto que cobra especial importancia, pues los hallazgos muestran que estas comunidades ya tenían conductas simbólicas antes consideradas exclusivas de sapiens. Recreación del nuevo espacio. EE

Buitrago de Lozoya, nueva casa para Picasso

En paralelo, ya ha comenzado la rehabilitación de la Casa de los Esgrafiados, una casona de finales del siglo XIX en pleno casco histórico de Buitrago de Lozoya, que se convertirá en la nueva sede del Museo Picasso Colección Eugenio Arias.

Este inmueble, considerado una joya del esgrafiado segoviano de origen mudéjar, permitirá ampliar la capacidad del primer museo inaugurado por la Comunidad de Madrid en 1985.

El traslado desde el actual espacio en el Ayuntamiento dotará al museo de zonas de acogida al público, salas específicas para exposiciones permanentes, áreas para actividades culturales y almacenes para la conservación de las obras.

El origen de este museo se remonta a la estrecha amistad entre Pablo Picasso y Eugenio Arias, barbero, amigo y confidente del pintor malagueño, a quien conoció en Vallauris (Francia). Fruto de esa relación, Picasso le fue regalando durante décadas dibujos, estampas, cerámicas y piezas dedicadas, que hoy constituyen una colección única en España.

Interior del Museo Picasso E.E