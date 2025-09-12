Ayuso anuncia que el Carné Joven se podrá solicitar desde los 12 años a partir de 2026

Isabel Díaz Ayuso durante el Debate del Estado de la Región este viernes. CAM

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este viernes que los menores de la región podrán acceder al Carné Joven desde los 12 años, dos años antes de lo que permite la normativa actual.

La medida, presentada durante la segunda jornada del Debate del Estado de la Región, entrará en vigor en 2026 y permitirá ampliar las ventajas de este servicio gratuito a miles de adolescentes madrileños, como son los descuentos en restauración, museos o festivales.

Hasta ahora, solo podían beneficiarse de este programa los jóvenes a partir de los 14 años. Con la modificación, se ampliará el rango de edad y, por tanto, el número de potenciales usuarios de un carné que da acceso a descuentos en formación, transporte, restauración, moda, museos, festivales, musicales y parques de atracciones, entre otros.

Actualmente, el Carné Joven madrileño cuenta con 716.660 usuarios de entre 14 y 30 años, un 6,75 % más que el año pasado. La mitad de los jóvenes de la región dispone ya de este título, con una media de 12.300 nuevas altas al mes y casi 100.000 en lo que va de 2025.

El programa, que acaba de cumplir 36 años, reúne la colaboración de más de 1.000 empresas y entidades y ofrece descuentos en unos 2.000 establecimientos de España y de toda Europa. Solo en la Comunidad de Madrid, más de 700.000 jóvenes disfrutan actualmente de sus ventajas.

Cómo obtenerlo

El Carné Joven también ha recibido un Premio a la excelencia europea en los Excellence Awards, gracias a los Talleres Formativos X Carné Joven, reconocimiento al compromiso social con la juventud en el ámbito continental.

El único requisito para solicitarlo es cumplir la edad mínima y residir en la Comunidad de Madrid. Puede obtenerse en la Cuenta Digital del Gobierno regional y en los 75 puntos de emisión habilitados en toda la región.

Reducción de trámites judiciales.

También durante el DER, la presidenta ha anunciado una nueva norma para establecer caducidad en las leyes y sus revisiones obligatorias cada dos años. Su objetivo, según ha explicado la presidenta, es "priorizar la simplificación y evitar cargas burocráticas a los ciudadanos".

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha anunciado que depurará el marco regulatorio regional, eliminando aquellos órganos que hayan caído en desuso. Gracias a esta iniciativa, la región asegura que los madrileños tendrán a su disposición unos reglamentos más actualizados y habrá una mayor rendición de cuentas en la labor legislativa de los poderes públicos.

Con esta medida, la presidenta ha insistido en que Comunidad de Madrid seguirá reduciendo el exceso de regulación para impulsar la actividad económica, atrayendo inversiones y talento y facilitando la vida a los ciudadanos.

Este reglamento también contempla que cualquier nueva carga que se imponga a los madrileños o empresas sea compensada con la retirada de otra carga o regulación.

El principal objetivo de ambas medidas es simplificar y modernizar la normativa existente, evitando que recaigan cargas burocráticas en los ciudadanos. Además, la Comunidad de Madrid ya ha aprobado un texto legal en este sentido, el Proyecto de Ley de medidas para un desarrollo equilibrado en materia de medio ambiente y ordenación del territorio, que supone actualizar y mejorar la normativa regional.