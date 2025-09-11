Ayuso calcula que puede obtener 4 millones de ingresos con la madera de los montes de Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene durante una visita al Parque Central de Bomberos de Las Rozas. Mateo Lanzuela /EP

Madrid Forestal. Con este nombre ha bautizado la Comunidad de Madrid al conjunto de 44 medidas que pondrán en marcha hasta el año 2030 con el objetivo de mejorar el cuidado de los espacios naturales y prevenir grandes incendios como los que este agosto han teñido de negro España.

Durante su primera sesión del Debate del Estado de la Región (DER), la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, va a anunciar este plan de conservación de bosques que, además de ayudar a prevenir incendios, apuesta por la explotación forestal para apaciguar el efecto de las llamas en caso de fuego y sacar mayor rentabilidad económica al monte.

El objetivo es intervenir sobre 6.000 hectáreas de entornos naturales y 100 kilómetros de pistas de acceso, creando áreas de ruptura de combustible para limitar la expansión de fuegos y continuando con el programa de pastoreo preventivo. Una de las medidas que, según los expertos, es más efectiva ante la rápida propagación de las llamas.

El proyecto tendrá diferentes ámbitos de actuación y una inversión inicial de 160 millones de euros. Uno de sus objetivos principales será la mejora del estado de árboles y plantas.

Habrá, además, una partida concreta de 52 millones para distintas iniciativas, destacando la actuación en 6.000 hectáreas de entornos naturales y 100 kilómetros de pistas de acceso. En este sentido, los profesionales que trabajen sobre el terreno crearán áreas de ruptura de combustible, que limiten la expansión de los incidentes que se puedan producir.

Pastoreo preventivo

Sólo en la Comunidad de Madrid hay 21.000 cabezas de ganado, una cifra que se prevé que siga creciendo gracias a la apuesta del Gobierno regional por el pastoreo preventivo. Además, fuentes de la Puerta del Sol explican a este diario que se seguirán repasando los cortafuegos con maquinaria pesada, al tiempo que se harán podas de árboles, fajas, limpieza de caminos y clareos.



Madrid prevé favorecer, con todas estas medidas, la creación de un paisaje más heterogéneo en el tránsito entre espacios urbanos y agrestes, además del control fitosanitario y vigilancia del decaimiento de las masas vegetales mediante un sistema de alerta temprana, con el que se detectará cualquier problema de salud de las especies con mayor rapidez.

Isabel Díaz Ayuso junto a Carlos Novillo, en la zona quemada de Tres Cantos. Efe



Para llevar a cabo la explotación forestal, la Comunidad de Madrid prevé multiplicar por 20 el aprovechamiento maderero, recurso que se utiliza en montes públicos y fincas particulares para mantener los bosques limpios.

Con una tala controlada y selectiva, las autoridades y vecinos pueden bajar el nivel de combustible, crear cortafuegos y fajas de defensa.

También hace la masa arbórea más adaptable a sequías o grandes lluvias, así como a plagas y enfermedades. De esta forma, si viene una riada no arrastra consigo toda la vegetación que ha caído en la masa forestal y que, aunque el verano sea combustible para el fuego, en invierno impide la filtración de agua.

Gracias a esta explotación forestal, el Gobierno regional pasará de facilitar 18.504 metros cúbicos de madera, con unos ingresos de 510.045 euros en la pasada legislatura, a poner en el mercado 357.333, que aportarán 4,1 millones a las arcas públicas hasta finales de 2026, con un incremento del 716%.

Para la movilización de estos recursos se van a invertir 40,7 millones en la creación de tres oficinas de gestión, mejorando las infraestructuras viarias y ganaderas y ofreciendo apoyo técnico a los propietarios de montes privados, entre otras acciones.



Otra de las patas sobre las que pivota este programa es la restauración ecológica que tendrá una dotación de más de 21 millones para mejorar la conectividad entre espacios naturales o actuar en áreas con riesgo de erosión y acumulación de escorrentía en situaciones meteorológicas extremas, como puede ser una dana. También facilitará la restauración de hábitats degradados y el enriquecimiento de áreas arboladas.

Ayuso haciendo declaraciones en su vista a la zona quemada de Tres Cantos. Efe

Investigación

Madrid Forestal impulsará, por otro lado, la I+D+i aplicada con una inversión de 3,4 millones de euros, incorporando nuevas tecnologías en la caracterización de la biodiversidad en estas áreas y el uso de la Inteligencia Artificial. Habrá un programa específico de gestión forestal en la Red de Centros de Educación Ambiental de la Comunidad de Madrid, al que se destinará 3,3 millones.



Además, más de 13 millones se emplearán en selvicultura (cultivo y conservación de los bosques y montes) y certificación forestal. En las cabeceras de las cuencas de ríos y arroyos habrá limpiezas vegetales para maximizar el agua destinada a abastecimiento, favoreciendo el cuidado de los espacios protegidos y la adaptación de la flora para absorber el mayor carbono posible en los bosques.



En cuanto a la industria asociada al sector, la Comunidad de Madrid se compromete a fomentar su desarrollo, apoyando las cadenas de producción, la profesionalización y la competitividad, iniciativas a las que el Ejecutivo autonómico aportará 1 millón de euros para su desarrollo.



Por último, habrá una inversión de 14,2 millones se empleará para el embellecimiento del paisaje, con nuevas directrices para la integración de elementos que utilicen madera u otras materias naturales, en consonancia con el entorno. También permitirán mejorar la señalización, los controles de acceso y las áreas recreativas, creando otras nuevas en zonas estratégicas.