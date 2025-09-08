El PP de Ayuso se pregunta si Sánchez tiraría "una bomba en Tel Aviv" tras haberse aliado con "el terrorismo de Hamas"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, durante un pleno en la Asamblea de Madrid. Eduardo Parra / Europa Press

El portavoz del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, se ha preguntado este lunes qué haría el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, si tuviera armas nucleares después de que este haya asegurado no poder detener a Israel en su ataque a Gaza porque no tiene "bombas nucleares".

Durante su comparecencia ante los medios de comunicación tras finalizar la Junta de Portavoces, Pache se ha sorprendido de las declaraciones del presidente y se ha preguntado qué pretendería hacer si las tuviera: "¿Una bomba nuclear en Tel Aviv? ¿Esa es la propuesta del Gobierno de España? ¿Eso es lo que pretende hacer?".

Hay que recordar que el presidente del Gobierno en su comparecencia institucional sin preguntas recordaba que España "no tiene bombas nucleares, tampoco tiene portaaviones ni grandes reservas de petróleo". "Nosotros solos no podemos detener la ofensiva israelí. Pero eso no significa que no vayamos a dejar de intentarlo", insistía.

Una hora más tarde, el portavoz de los populares en la Cámara regional reprochaba esa actitud e insistía en que Sánchez no se había "acordado" de los rehenes israelíes que Hamás capturó en su ofensiva de hace casi dos años.

A renglón seguido, Díaz-Pache ha acusado a Sánchez de buscar la "exclusión internacional" y dejar a España sola frente a grandes debates políticos por la decisión de La Moncloa de "aliarse con el terrorismo de Hamas".

La voz de los populares madrileños ha resumido la declaración de Sánchez como una "repugnante declaración antisemita".

"El gobierno de Pedro Sánchez ya es socio colaborador de la narcodictadura venezolana y la Unión Europea nos han excluido de conversaciones en Washington. Es aliado de las mafias que trafican con personas por la política de abandono sistemático de las fronteras, el abandono del Sáhara Occidental, y ahora también se alía con el terrorismo de Hamás, en lugar de respaldar la lucha contra el terrorismo del Estado Democrático de Israel", ha argumentado.

Sánchez ha acusado a Israel de usar la 'defensa' de sus ciudadanos como una excusa para masacrar a un pueblo entero y cometer un genocidio. Algo que Pache no ve así, puesto que considera que Israel no es sólo "para proteger a su población", a su Estado o su pueblo, sino "que es también una guerra contra la barbarie terrorista que viene contra todos".

Pache se ha aventurado a asegurar además que los túneles de Gaza "en los que están los 40 rehenes de Israel" están "construidos con dinero que probablemente reciben, entre otros, de España" porque el dinero que llega "para colaborar" con las autoridades de Gaza se usa, según Pache, para "fabricar estos túneles tan resistentes que después de dos años de guerra siguen ahí".