Plaga de ratas en el Parque de Bomberos de Tres Cantos: se desinfectará y las comidas tendrán que hacerse fuera

La Comunidad de Madrid hará caso a las denuncias de los trabajadores del Parque de Bomberos número 12 de Tres Cantos y llevará a cabo diversas actuaciones tras la aparición de numerosas ratas en sus instalaciones, que según señalan sus operarios estaban "en pésimas condiciones".

Entre otras medidas, se procederá a la desratización del parque y, además, ya se están llevando a cabo otras acciones como el desbroce de la vegetación y tapar las salidas de alcantarillas e imbornales próximas al recinto, según han explicado a Europa Press fuentes de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior.

Según apuntan desde el departamento que dirige Carlos Novillo, además, se ha pedido al personal del parque que coma en locales de restauración de las inmediaciones, haciéndose cargo el Cuerpo de Bomberos de los gastos.

Todo ello después de que el Sindicato de Bomberos y la Asociación Movimiento de Bomberos (MOBOM) hayan interpuesto una nueva denuncia ante la Inspección de Trabajo por la presencia de ratas en las instalaciones y las condiciones de las mismas.

Según relatan los propios trabajadores, el estado de la cocina es "absolutamente lamentable". "Antigua, oxidada y para colmo, las ratas conviven dentro al igual que el resto del Parque", han explicado. En este sentido, han solicitado a la Jefatura que se le facilite a los trabajadores "tanto la comida como la cena de la mejor forma posible".

Se trata de uno de los parques "en peor estado", con problemas de climatización, presencia de mosquitos y cucarachas, una instalación eléctrica vieja y obsoleta y, en definitiva, "ruinoso", según apuntan los trabajadores.

Así, la denuncia ante la Inspección de Trabajo es la segunda en dos años después de que el Ministerio exigiera "unos requerimientos" que, según subrayan, "en ningún caso se han cumplido por parte de la Comunidad de Madrid". En este sentido, reclaman una renovación "urgente" del parque ante un "problema estructural del edificio".

Los bomberos de #trescantos tienen nuevos compañeros en el Parque y no vienen a reforzar el servicio, todo lo contrario. Tienen que elegir, comer con 🐀🐀🐀 o irse a comer fuera. Ya llevan mucho tiempo así y no es un caso aislado. PONGAN SOLUCIONES

J. Moreno y concejal Alarcón pic.twitter.com/JPl13DlyMp — Teresa Zurita☮️🕊 (@teresazurita) September 4, 2025

En declaraciones a los medios, el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad, Jorge Rodrigo, ha puesto en valor que el Gobierno regional realiza una "dotación presupuestaria fundamental y muy importante para la mejora de todos" los parques de bomberos de la región.

"Si se comparan las instalaciones de bomberos de nuestra región y el sistema antincendios que tenemos por parte de la Comunidad de Madrid con los de otras administraciones públicas, desde luego la inversión que se está realizando es muy importante", ha destacado.

Así, Rodrigo ha incidido en que "progresivamente" se han ido mejorando todos los parques de bomberos y, al mismo tiempo, se ha ido incrementado el número de instalaciones, en el marco del compromiso del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso de "seguir mejorando todo lo que son las infraestructuras".

"Yo creo que si se ha dado un caso puntual, en este caso, en el parque de bomberos de Tres Cantos, desde la propia administración regional supervisarán cuáles son los problemas que están existiendo actualmente y desde luego se solventarán lo más rápido posible", ha zanjado.

Según los propios trabajadores del parque, en noviembre comienza una obra licitada por 200.000 euros que abordará la obra de la cocina completa y la construcción de habitación y vestuario femenino. Para el año siguiente, se tiene prevista la obra del resto de la vivienda y ya en 2027-2028, la obra de la torre de maniobras y solado de exterior de la vivienda.

"El problema del Parque de Bomberos de Tres Cantos no es que se haga una desratización, limpieza, etc. El problema es estructural de un edificio que necesita una reforma de forma urgente, sin excusas que, desgraciadamente, lleva meses de retraso", han denunciado.