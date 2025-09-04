Ya es oficial: Madrid confirma la nueva ayuda de Ayuso con la que las familias ahorrarán miles de euros en la 'vuelta al cole'

La llegada del mes de septiembre ha supuesto un impulso para la Comunidad de Madrid. La región que dirige Isabel Díaz Ayuso se ha especializado en los últimos años en ser uno de los rincones de España que más ayudas útiles ofrece a la ciudadanía, sea cual sea el sector.

Sin embargo, la presidenta de la CAM se ha convertido en protagonista durante la 'vuelta al cole', y es que el Consejo de Gobierno regional ha lanzado varias medidas que pretenden hacer más llevadera esta etapa. Desde apoyo a sectores como los autónomos y las pymes hasta ayudas para las familias.

Y es que, sin ir más lejos, desde este 4 de septiembre, ya es oficial la resolución sobre las becas de comedor, las cuales están previstas que beneficien a casi 120.000 niños de la Comunidad de Madrid. Unas ayudas que constan de una inversión total de 68 millones de euros.

Durante estas jornadas, la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades va a comunicar a las familias beneficiadas la concesión de estas ayudas. Así, podrán hacer uso de las mismas a partir del próximo lunes 8 de septiembre, primer día lectivo del nuevo curso.

Además, la Comunidad de Madrid también ha hecho público que en las próximas semanas se abrirá la segunda convocatoria para solicitar estas ayudas. Y podrán optar a ellas aquellos alumnos que se hayan incorporado tras comenzar el curso, quienes hayan cometido errores al realizar la solicitud o aquellas solicitudes fuera de plazo.

Las nuevas becas comedor de la CAM

Las becas comedor de la Comunidad de Madrid ya son una realidad. Antes del comienzo del verano, el Ejecutivo que preside Isabel Díaz Ayuso anunció que iba a destinar 68 millones de euros para estas ayudas de cara al curso escolar 2025-2026.

Y ahora, a pocos días de que arranque la nueva batalla, la CAM ya ha informado de que las familias beneficiarias de estas ayudas serán informadas con el objetivo de poder hacer uso de estas ayudas a partir del próximo lunes, 8 de septiembre. Dicha jornada se inicia el nuevo curso.

Está previsto que las nuevas becas comedor ayuden a unos 119.000 niños de la Comunidad de Madrid. Estos pertenecen a alumnos de Educación Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria escolarizados en centros sostenidos con fondos públicos.

No obstante, para poder ser beneficiarios de estas ayudas deberán cumplir algunos requisitos. El más importante es que las familias deben tener una renta per cápita inferior a los 8.400 euros anuales. Sin embargo, estas ayudas se han ampliado aún más.

Por primera vez, las becas también se abren a los miembros de las Fuerzas Armadas con destino en la región. Y, además, a las familias numerosas cuya renta per cápita familiar esté entre los 8.400 y los 10.000 euros.

Estas familias obtendrán una ayuda equivalente al 30% del coste del servicio de comedor. En total, la Comunidad de Madrid ha estimado que serán unos 16.000 niños más los que puedan tener acceso a estas ayudas respecto al 2024.

Estas ayudas, que serán gestionadas por los diferentes centros educativos, tendrán diferentes cuantías en función de la naturaleza de la familia. Y se dividen de la siguiente manera:

979 euros para familias perceptoras de la Renta Mínima de Inserción o a las que se les ha extinguido la Renta Mínima de Inserción por ser beneficiaria del Ingreso Mínimo Vital.





para familias perceptoras de la Renta Mínima de Inserción o a las que se les ha extinguido la Renta Mínima de Inserción por ser beneficiaria del Ingreso Mínimo Vital. 979 euros para familias beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital con una renta familiar por persona inferior a 3.000 euros.





para familias beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital con una renta familiar por persona inferior a 3.000 euros. 445 euros para familias beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital con una renta familiar por persona, desde 3.000 euros hasta 8.400 euros, familia con una renta familiar por persona inferior a 8.400 euros, familia víctima de violencia de género, víctima del terrorismo, con algún miembro de la unidad familiar perteneciente a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o Fuerzas Armadas o en acogimiento familiar.





para familias beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital con una renta familiar por persona, desde 3.000 euros hasta 8.400 euros, familia con una renta familiar por persona inferior a 8.400 euros, familia víctima de violencia de género, víctima del terrorismo, con algún miembro de la unidad familiar perteneciente a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o Fuerzas Armadas o en acogimiento familiar. 295 euros para familia numerosa a partir de 8.400 euros e inferior a 10.000 euros.





para familia numerosa a partir de 8.400 euros e inferior a 10.000 euros. El coste del comedor escolar del centro donde se encuentre matriculado, para alumnos escolarizados de oficio en centros privados sostenidos con fondos públicos que hagan uso del transporte escolar, para familias beneficiarias de protección internacional o familias beneficiarias de protección temporal por el conflicto de Ucrania

En las próximas semanas, la Consejería de Educación abrirá una segunda convocatoria para que todos los menores de la región que se encuentren en situación económica o social desfavorable puedan acceder al comedor escolar.

Además de los alumnos que hayan llegado a centros de la Comunidad de Madrid con el curso ya empezado, podrán optar a estas ayudas familias que hayan cometido errores al rellenar la solicitud, a las que les faltara algo de documentación o quienes entregaran la misma fuera de los plazos establecidos.

Eso sí, los beneficiarios de este segundo procedimiento recibirán la cuantía de la beca concedida con efectos retroactivos al inicio del curso. En este 2025, los solicitantes solo han tenido que presentar una petición en la que figuraran sus datos básicos, el permiso expreso para que la Administración regional pudiera comprobar el resto de la información requerida y el documento justificativo solicitado en determinados supuestos.

Por su parte, los beneficiarios de la beca en el pasado año académico 2024/25 también han podido prorrogarla para este nuevo curso, siempre que lo hayan solicitado y autorizado la consulta para que la Administración confirme que siguen cumpliendo los requisitos.